कोल्हापूरकरांना मोठा दिलासा ; 4 दिवसात तब्बल एवढ्या जणांची कोरोनावर मात 

कोल्हापूर - दिवसागणिक कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने जिल्ह्यात चिंतेचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत गेल्या चार दिवसात एक हजार 916 व्यक्ती व्यक्तीकोरोना मुक्त झाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील 14 कोविड सेंटरवर जवळपास दोन हजार बेड खुले झाले आहेत. त्यामुळे नव्याने कोरोनाबाधित सापडणाऱ्यांच्या उपचारासाठी बेड उपलब्ध होण्यास मदत होत आहे. जिल्ह्यातील 14 कोविड सेंटरवर होणाऱ्या आरोग्य तपासणीत दिवसाकाठी सरासरी 1 हजारावर स्वॅब तपासणीसाठी घेण्यात येतात. त्यांची शेंडापार्क येथील जिल्हा शासकीय प्रयोगशाळेसह अन्य पाच प्रयोगशाळात स्वॅब तपासणी केली जाते. त्यात रोज किमान 500 हून अधिक कोरोनाबाधित येत आहेत. गेल्या तेरा दिवसात सर्वाधिक संख्येने कोरोनाबाधित आढळल्याने त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी बेड मिळणेही मुश्‍कील झाले. सीपीआरमध्ये जवळपास 300 वर रूग्णांवर उपचार होत आहेत. यातील जवळपास दिडशेवर व्यक्‍ती गंभीर आहेत. त्यामुळे अन्य रूग्णांसाठी येथे जागा मिळणेही मागील आठवड्यात मुश्‍कील झाले. गेल्या तीन दिवसात मात्र सीपीआरमधील 110 व्यक्ती कोरोनामुक्त झाल्या. अन्य 14 कोविड सेंटरवर जवळ प्रत्येकी 50 ते 100 व्यक्ती कोरोनामुक्त झाल्या. त्यामुळे तेवढे बेड शिल्लक होण्यास मदत झाली. गेल्या दोन दिवसात जितके कोरोनाबाधित आले, त्यांना रिकाम्या झालेल्या बेडवर दाखल करून घेतले आहे. त्यासाठी र्निजतुंकीरणाची प्रक्रियाही मोठ्या प्रमाणात राबविली आहे. हे पण वाचा - कोल्हापुरात मुसळधार पाऊस ; नृसिंहवाडीचे दत्त मंदिर दुसऱ्यांदा पाण्याखाली कोरोनामुक्तांची आकडेवारी अशी ः

13 ऑगस्ट - 176

14 ऑगस्ट - 504

15 ऑगस्ट - 544

16 ऑगस्ट - 692 संपादन- धनाजी सुर्वे

