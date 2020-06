कांदा उतरला ; घाऊक बाजारात 90 रुपये 10 किलो

कोल्हापूर : शाहू मार्केट यार्डात 6 लाख 66 हजार क्विंटल आवक झाली आहे. पावसाळा सुरू झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने दर गडगडले आहेत. यात सरासरी 90 रुपये 10 किलो असा दर असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान तर ग्राहकांची लूट कायम आहे. शाहू मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारपेठेत दहा दिवसांपासून कांद्याची आवक वाढली आहे. श्रींगोदा, लोणंद, दहीवडी, बारामती आदी भागातून कांद्याची आवक होत आहे. लॉकडाउन असलेल्या काळात कांद्याची आवक वाढली दर पडले आहे. सरासरी 35 रुपये ते 110 रुपये दहा किलो असा घाऊक बाजारपेठेतील दर आहे. पावसाळा आल्याने शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीची सुविधा नाही. जोराचा पाऊस झाल्यास माल भिजून जाईल म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी कांद्याची काढणी केली. तसेच लॉकाडाउनमध्ये साठविलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात बाजारात आणला आहे. दोन आठवड्यांपासून कांद्याची आवक वाढत आहे. यात दिवसाला 30 ते 40 गाड्या कांद्याची आवक होत आहे. केरळ, कर्नाटक, गोव्यामधून कांद्याला पुरेशा प्रमाणात मागणी नाही. त्यामुळे येथील घाऊक बाजारात कांद्याचे दर कमी झाले आहेत.

परिणामी शेतकऱ्याला दहा किलो दुसऱ्या श्रेणीच्या कांद्याला सरासरी 60 ते 90 रुपये दर मिळत आहेत. संपूर्ण आवकेत 10 टक्के कांदा प्रथम श्रेणीचा आहे. त्याला 110 रुपये दहा किलो असा दर मिळतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च भागविणेही मुश्‍कील झाले आहे.

- रामभाऊ सूर्यवंशी, कांदा उत्पादक, पुरंदर. किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव चढेच

आठ दिवसांपासून घाऊक बाजारात कांद्याचे दर कमी झाले आहेत, मात्र किरकोळ बाजारात कांदा दर कमी नाहीत. 30 ते 40 रुपये एक किलो दरात कांदा विक्री विक्रेत्यांकडून केली जाते. मोजक्‍या विक्रेत्यांनी मात्र कांदा 20 ते 25 रुपये एक किलोने विकत आहेत. त्यामुळे ग्राहकाला ही चढ्या दरात कांदा घ्यावा लागत आहे.



Web Title: The onion landed; 90 per 10 kg in the wholesale market