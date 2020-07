अकरावी प्रवेश यंदा ऑनलाईन  वेळापत्रक लवकरच जाहीर 

कोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा दहावीचा निकाल उशिरा लागला. त्यामुळे अकरावी प्रवेश प्रक्रियाही लांबण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष महाविद्यालय सुरू होण्यास उशीर लागणार आहे. यावर्षी अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन होणार असून ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर अर्जाची मूळ प्रतही प्रत्यक्ष महाविद्यालयात न देता, तीही ऑनलाईनच द्यायची आहे. सध्या यासाठी बनवलेल्या संकेतस्थळाची पाहणी सुरू असून लवकरच प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. अशी माहिती शिक्षण उपसंचालक सत्यवान सोनवणे यांनी दिली. कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका शिक्षण विभागाला बसला आहे. शालांत परीक्षा रद्द झाल्या. तर दहावीचा निकालही नेहमीपेक्षा उशिराच लागला. त्यामुळे अकरावी प्रवेश प्रक्रियाही पुढे गेली. शहरातील 33 महाविद्यालयांसाठी अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. गेल्यावर्षीपर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर त्याची एक प्रत महाविद्यालयात जाऊन द्यावी लागत असे. मात्र, आता कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी हा अर्जही ऑनलाईनच सबमीट करायचा आहे. सध्या या प्रक्रियेची चाचणी सुरू आहे. यामध्ये डमी अर्ज संकेतस्थळावरून पाठवून त्याची चाचणी सुरू आहे. शिक्षण उपसंचालक विभागाकडून लवकरच प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल. शहरातील अकरावी प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया समितीची बैठक झाली. यावर्षी पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन राबविली जाईल, असा निर्णय बैठकीत झाला. त्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. चार दिवसांत प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल.

- सत्यवान सोनवणे, शिक्षण उपसंचालक

