कोल्हापूर : तब्बल सहा महिन्यांनंतर सोमवार (ता. 5)पासून हॉटेल, रेस्टारंट, बिअर बार सुरू होत आहेत. त्याची तयारी मालकांनी सुरू केली. मात्र, तरीही केवळ 30-40 टक्केच मालकांकडून हॉटेल, बार सुरू करण्याची शक्‍यता आहे. नेमके नियम काय आहेत, ते पाळण्यासाठी काय करावे लागेल, याची चर्चा करण्यासाठी हॉटेल मालक संघातर्फे उद्या (ता. 4)पासून सकाळी अकराला हॉटेल पॅव्हेलियनमध्ये बैठक होत आहे.

मार्चपासून बंद असलेल्या हॉटेल, बिअर बारची स्वच्छता सुरू झाली. अनेकांनी संपूर्ण हॉटेल व परिसर सॅनिटायझर करून घेतले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच हॉटेलचे किचन सहा महिने धूळखात पडले होते. कोविडसाठी ज्यांनी हॉटेल दिले होते, त्यांच्या व्यतिरिक्त इतरांचे किचनही बंदच होते. कोरोना महामारी कमी होत असतानाच केंद्र आणि राज्य शासनाने अनलॉक जाहीर करीत एक-एक घटक बंदमधून वगळला.

यात वाईन शॉप खुले झाले. मात्र, बार आणि परमिट रूम बंदच होते. अखेर पाचव्या अनलॉकमध्ये हॉटेल, रेस्टॉरंट, बिअर बार सुरू करण्यास मुभा देण्यात आली. मात्र, हॉटेल आणि बारमध्ये केवळ 50 टक्केच खवय्यांना परवानगी असणार आहे. सोशल डिस्टन्स पाळावे लागेल. सर्व नियमांमुळे जिल्ह्यातील किमान 30-40 टक्केच हॉटेल-बार सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. लॉकडाउनमुळे गावी गेलेल्या कामगारांना मालकांनी पुन्हा बोलाविण्यास सुरवात केली. पर्यटक नसल्याने आणि नियम असल्याने जिल्ह्यातील सर्व हॉटेल, बार तातडीने सुरू होतील, असे वाटत नाही. रविवारी सकाळी बैठकीत सर्व निर्णय होतील. जिल्ह्यात छोटी-मोठी सुमारे तीन हजार 500 ते चार हजार, तर शहरात एक हजार 200 हॉटेल पूर्ण क्षमतेने सुरू असणार नाहीत. त्यामुळे कमी कर्मचाऱ्यांत आणि जागेत हॉटेल, बार सुरू होतील.

- उज्ज्वल नागेशकर, अध्यक्ष, हॉटेल मालक संघ



Web Title: Only 30 to 40 per cent hotels and bars are likely to be started in Kolhapur