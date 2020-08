कोरोनामुळे झेडपी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या नंतरच 

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद कर्मचारी बदल्यांचा मुहूर्त पुढे ढकलला आहे. राज्य शासनाने 10 ऑगस्टपर्यंत या बदल्या करण्याचे आदेश दिले; मात्र जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असतानाच महापुराचेही संकट आले आहे. त्यामुळे या बदल्या पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा विषय मात्र मार्गी लागणार आहे. सोमवारी शिक्षण विभागातील जवळपास 100 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली जाणार आहे. यात मोठ्या प्रमाणात मुख्याध्यापकांचा समावेश आहे.

कोरोनामुळे बदल्यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता; मात्र शासनाने मर्यादित संख्येत बदल्या करण्यास मान्यता दिली. ही मुदत 31 जुलैपर्यंत दिली होती, मात्र ही मुदत वाढवत 10 ऑगस्ट केली. शनिवारी व रविवारी या सुटीच्या दिवशी बदलीचे नियोजन केले. बदलीपात्र कर्मचारी व सर्व खातेप्रमुखांना याबाबत सूचना देऊन कार्यालय सुरू करण्याचे आदेशही दिले होते, मात्र शुक्रवारी संध्याकाळी सर्किट हाउस येथे जिल्हा परिषदेच्या बदल्यांबाबत बराच वेळ चर्चा झाली. काही प्रमुख अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. याच बैठकीत बदल्यांबाबत चर्चा झाली. यानंतर बदल्यांचा विषय पुढे ढकलला. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या पुढे ढकलण्यात आल्या असल्या तरी शिक्षण विभागातील शिक्षक, मुख्याध्यापक, विस्तार अधिकारी पदोन्नतीचा कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. सोमवारी व मंगळवारी ही पदोन्नती दिली जाणार आहे. सोमवारी सकाळच्या सत्रात 30, सायंकाळच्या सत्रात 30 व मंगळवारी उर्वरित शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी बोलवण्यात येणार आहे. याबाबतची तयारी सामान्य प्रशासन विभागाने केली आहे.

Web Title: Only after the transfer of kolhapur ZP staff due to Corona