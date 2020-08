रिया चक्रवर्ती म्हणून येत आहेत कोल्हापूरच्या सागरला फोन; काय आहे कारण?

कोल्हापूर - प्रसिद्ध अभिनेता सुशांतसिंह याच्या आत्महत्ये प्रकरणी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीची चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी तिचे कॉल डिटेल्स तपासले. त्याबातचे वृत्त वृत्तवाहिन्यांवर प्रसिद्ध झाले. यामध्ये जो मोबाईल क्रमांक दाखवला गेला. त्यातील साधर्म्यामुळे कोल्हापुरातील सागर सुर्वे या तरुणाला मात्र मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. रोज त्याला फोन येतात. तुझा फोटो पाठव, तु कुठे आहेस असे लोक विचारतात. अखेर सागरने नंबर ब्लॉक केला तर व्हॉट्‌सऍपला मेसेज येऊ लागले. रिया चक्रवर्ती म्हणून सागर सुर्वेला मनस्ताप सोसावा लागत आहे. सुशांतसिंहच्या आत्महत्येनंतर देशभरात खळबळ उडाली. सुशांतच्या कुटुंबियांनी अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीवर संशय व्यक्त केल्याने पोलिसांनी तिची चौकशी सुरू केली. यामध्ये त्यांनी रियाचे कॉल डिटेल्स तपासले. याबाबतचे जे वृत्त वृत्तवाहिन्यांवर दाखवले गेले त्यामध्ये एक मोबाईल क्रमांकही दाखवण्यात आला. या क्रमांकामध्ये आणि कोल्हापुरातील सागर सुर्वे याच्या क्रमांकामध्ये केवळ एकाच अंकाचा फरक आहे. त्यामुळे चुकीचा क्रमांक डायल केलेले सर्व कॉल सागरला येऊ लागले. हे पण वाचा - मुलांच्या मानसिकतेवर कोरोनाचा असा होतोय परिणाम रिया तु कुठे आहेस? तुझा फोटो पाठव अशी विचारणा समोरून झाली की सागरला प्रश्‍न पडत होता. सुरुवातीला त्याने या सर्व प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले. मात्र नंतर अधिकच कॉल येऊ लागले. सागरने अनोळखी क्रमांक स्वीकारणे टाळले. मग व्हॉट्‌सऍपला मेसेज येऊ लागले. सागर सरकारी कर्मचारी असून त्याला हा क्रमांका कामासाठी सुरू ठेवावा लागतो. या सर्व प्रकारामुळे सागरला मात्र मनस्तापच झाला आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: only one number different in riya chakravarthi and kolhapur sagar surve