उद्योग नोंदणीला "संकेतस्थळाचा' खोडा

कोल्हापूर ः कारखानदारांचा आजचा दिवस परवानगीच्या फेऱ्यात गेला. राज्य शासनाने दिलेले संकेतस्थळ खुले होत नसल्याने माहिती भरण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. रात्री उशिरा संकेतस्थळ सुरू होईल, असे सांगण्यात आले; पण त्याला यश आले नाही.

ज्या ठिकाणी कामगारांना राहाण्याची सोय आहे, असे उद्योग सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.

दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातही शासनाने दिलेल्या लिंकवर अर्ज दाखल करण्याचे प्रयत्न केले; पण लिंकच सुरू होत नसल्याचे लक्षात आले आहे. जिल्हा प्रशासनानेही यामध्ये सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. शासनाच्या नियमात बसणाऱ्या उद्योगांना तत्काळ मंजुरी दिली जाणार असल्याचेही जिल्हा प्रशासनाने कळवले आहे.

दरम्यान, ग्रीन अथवा ऑरेंज झोनमध्ये अंशतः उद्योग सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागलची पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत दर सोमवारी बंद असते. शासनाने दिलेल्या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यास आजपासून सुरवात झाली. नेमकी कोणत्या उद्योगांना परवानगी आहे, कामगारांची सुरक्षितता कशी बाळगायची, उद्योगाच्या ठिकाणी नेमकी कोणती काळजी घ्यायची, सॅनिटायझेशनची व्यवस्था कशी असावी, कामगारांची ने- आण करण्याची जबाबदारी कारखानदारांची असेल या बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. संकेतस्थळावर ए आणि बी असे दोन अर्जांचे नमुने आहेत. बी नमुम्यात कामगारांसंबंधी माहिती भरायची आहे. उद्योजकांनी संकेतस्थळाची माहिती घेऊन परवानगी घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्यभरातून एकाचवेळी अनेकांनी संकेतस्थळ सुरू केल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. उद्या (मंगळवार) पुन्हा परवानगीच्या फेऱ्यातच दिवस जाणार आहे. त्यामुळे बुधवारपासून उद्योग सुरू होतील असे सध्याचे चित्र आहे. शासनाच्या नियमात बसणाऱ्या उद्योगांना सशर्त मंजुरी दिली जाणार आहे. दरम्यान, आज ही लिंक सुरू होण्यास अडथळे आले आहेत. त्यामुळे, उद्यापासून किती उद्योजकांनी अर्ज भरले किंवा त्यांना अटी, शर्थी मान्य आहेत. हे नोंदणी केल्यानंतर समजू शकणार आहे.

- दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर



