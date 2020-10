राशिवडे बुद्रुक : राधानगरी धरणाच्या शेजारी असलेल्या मिसाळवाडी येथे झालेल्या बॉक्‍साईट उत्खनन स्थळाची सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालक समाधान चव्हाण यांनी पाहणी करून कठोर निर्णय घेतले. अभयारण्यात गरज नसलेले रस्ते तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. चार दिवसांपूर्वी मिसाळवाडी येथील अभयारण्य क्षेत्रातून बॉक्‍साईट घेऊन जाणारा ट्रक वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पकडला. याची माहिती वरिष्ठांना दिल्यानंतर त्याची शहानिशा करून त्यामध्ये सहभागी असलेले चालक, दोन ट्रॅक्‍टर, व पोकलॅंड ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. याची दखल घेऊन आज सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रसंचालक श्री. चव्हाण यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यांच्यासोबत वन्यजीव विभागीय अधिकारी विशाल माळी, राधानगरी वनक्षेत्रपाल नवनाथ कांबळे व सहकारी उपस्थित होते. घटनास्थळी केलेले उत्खनन व त्यासाठी केलेला रस्ता याबाबत तेथील वनमजूर, वनपाल यांना धारेवर धरले व गरज नसलेला रस्ता तातडीने बंद करण्यास सांगितले. या परिसरात बॉक्‍साईट उत्खनन कुठे कुठे होते, याचीही त्यांनी माहिती घेतली. तसेच हत्ती सफारीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हत्ती महललाही भेट दिली. ऐतिहासिक वास्तूची पाहणी केली व पुढील दिशा ठरवली.

संपादन - धनाजी सुर्वे

