व्हाईट आर्मीच्या अन्नछत्राचा पाच लाखांवर लोकांनी घेतला लाभ

कोल्हापूर ः लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांचे जेवणाविना हाल होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर व्हाईट आर्मीचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक रोकडे यांनी गजेन्द्र प्रतिष्ठानचे अरविंद देशपांडे, कोल्हापूर महापालिका, क्रिडाई व समाजातील दानशूर व्यक्तींच्या सहकार्याने अन्नछत्र उभारले. हे अन्नछत्र सलग त्रेपन्न दिवस सुरू असून शहर आणि परिसरातील सकाळी व रात्री असे दोन्ही वेळी मिळून पाच लाख चार हजार 36 लाभार्थ्यांनी त्याचा लाभ घेतला आहे.

व्हाईट आर्मीच्या या उपक्रमासाठी काही लोकांनी नाव न सांगता मदत केली. त्याच्याही पुढे जावून व्हाईट आर्मीच्या जवानांनी अखंडपणे रात्रंदिवस विनामोबदला ही सेवा दिली आहे. अंबाबाईच्या करवीरनगरीत अशा आपत्तीवेळी एकही व्यक्ती, कुटुंब, लहान मुल उपाशी झोपत नाही. व्हाईट आर्मीसारखे अनेक जण मदतीसाठी तत्पर आहेत. छत्रपती शाहूनगरी सामाजिक कार्यात व विशेषतः माणुसकीमध्ये जगात भारी आहे. अजूनही अन्नछत्र सुरूच राहणार आहे. ज्यांना या उपक्रमाला मदत करायची आहे, त्यांनी व्हाईट आर्मीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. रोकडे यांनी केले आहे. दरम्यान, आज दिवसभरात तीन हजार 229 व्यक्तींना या अन्नछत्राचा लाभ मिळाला.

Web Title: Over five lakh people benefited from the White Army's food umbrella