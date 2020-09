पन्हाळागडावर गुरुवापासून पर्यटकांसाठी प्रवेश खुला होणार?

आपटी,कोल्हापूर ः कोरोना प्रतिबंधासाठी शासनाने लॉकडाउन जाहीर केल्यामुळे गेली सात महिने पन्हाळगड पर्यटकांसाठी बंद आहे. मुळातच गडावरील व्यवसाय व त्यांचे अर्थकारण हे पर्यटकांवर अवलंबून आहे. जवळपास सात महिने गडावर पर्यटकच नसल्याने सत्तर टक्के व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे पन्हाळागड पर्यटकांसाठी लवकर खुला करावा, अशा मागणीचे निवेदन गडावरील व्यावसायिकांनी मुख्याधिकारी स्वरूप खारगे यांना दिले होते. त्या अनुषंगाने व्यावसायिक व नगरपरिषद प्रशासन यांच्यामध्ये आज बैठक झाली. एक आक्‍टोबरपासून पर्यटकांसाठी गड खुला करणेबाबत पन्हाळा उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेण्याचे आश्वासन मुख्याधिकारी स्वरूप खारगे यांनी दिले.

मुळातच पन्हाळगडावर कोणताही मोठा उद्योग वा कारखाना नाही. गडावर चालू असलेल्या छोटे व्यवसायांपैकी जवळपास सत्तर ते ऐशीं टक्के व्यवसाय हे निवळ पर्यटकांवर अवलंबून आहेत. मागील वर्षी झालेल्या जोरदार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झाल्याने चार महिने पन्हाळगड पूर्णपणे बंद होता. त्यातून गडावरील व्यावसायिक सावरतो ना सावरतो तोच यावर्षीच्या सुरवातीपासूनच कोरोनामुळे पन्हाळा गड पर्यटनासाठी बंद झाला. याचा सर्वात मोठा फटका व्यावसायिकांना बसला. इथले सर्वच व्यवसाय बंद पडले. व्यावसायिकांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे गडावरील व्यावसायिकांनी पन्हाळागड पर्यटकांसाठी खुला करावा, अशा मागणीचे निवेदन

मुख्याधिकारी खारगे व नगराध्यक्षा रुपाली धडेल यांना दिले होते. त्या अनुषंगाने आज झालेल्या बैठकीत सर्व बाबींचा विचार करून धडेल व खरगे यांनी पर्यटन चालू करावयाचे असेल तर वेळेचे बंधन, सोशल डिस्टन्स, मास्कचा वापर, सॅनिटायझरचा वापर तसेच खाद्यपदार्थ पार्सल स्वरूपात देणे यासारख्या शासनाने घातलेल्या सर्व नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले व

पन्हाळागड एक आक्‍टोबरपासून पर्यटकांसाठी खुला करण्याबाबत पन्हाळा उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे सल्ला घेणेचे आश्वासन व्यावसायिकांना दिले. यावेळी उपनगराध्यक्ष चेतन भोसले, रवींद्र धडेल, संग्रमसिंह भोसले, सतीश भोसले, प्रवीण शिंदे, मिलिंद कुराडे, मंदार नायकवडी, मारुती माने, यांच्यासह गडावरील सर्व व्यावसायिक उपस्थित होते. व्यावसायिकांकडून आनंद व्यक्त

मुख्याधिकाऱ्यांच्या आश्‍वासनामुळे पन्हाळागड एक आक्‍टोंबर पर्यटकांसाठी खुला होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. गडावरील थंडावलेल्या अर्थकारणाला यामुळे गती मिळणार असल्याने, या निर्णयाने पन्हाळा गडावरील सर्व व्यावसायिकांकडून आनंद व्यक्त होत आहे. -संपादन यशवंत केसरकर

