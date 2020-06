189 प्रवाशांनी घेतला विमान सेवेचा लाभ 

उजळाईवाडी : कोल्हापूर विमानतळावर प्रवाशांचा प्रतिसाद दिवसेंदिवस ओघ वाढत असून कोरोना संसर्गामुळे बंद असलेली विमानसेवा पंधरा दिवसांपासून पूर्ववत सुरू झाली आहे. उजळाईवाडी विमान तळावरून रविवारी 8 उड्डाणे झाली. रविवारी कोल्हापुरहुन हैदराबाद ,बंगळूर, तिरुपत्ती या शहरांतर्गत उड्डाण झाले. यात 135 विमान प्रवाशी यांनी येथून प्रस्थान केले तर 54 विमान प्रवाशांचे आगमन झाले. रविवारी एकूण 189 प्रवाशांनी विमान सेवेचा लाभ घेतला. लॉक डाऊनच्या काळात बंद असलेली विमानसेवा पूर्ववत सुरू झाल्यानंतर रविवारी चौदाव्या दिवशी विमान सेवेचा हा सर्वात मोठा प्रतिसाद होता, अशी माहिती विमानतळ प्राधिकरणचे संचालक कमल कुमार कटारिया यांनी दिली. उजळाईवाडी ( कोल्हापूर) येथील विमानतळावर कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना

आखल्या आहेत. एक वैद्यकीय तपासणी पथक सज्ज करण्यात आले आहे.त्यामुळे विमान प्रवाशांची प्राथमिक माहिती घेण्यापासून आजाराची लक्षणे व धोके असल्यास तैनात केलेल्या वैद्यकीय पथकाकडून माहिती घेतली जात आहे. तसेच विमान प्रवाशांना सोशल डिस्टनसिंग ठेऊन त्यांना प्रवेश व तपासणी केली जात आहे. - विमानसेवा पंधरा दिवसांपासून पूर्ववत सुरू

- रविवारी चौदाव्या दिवशी मोठा प्रतिसाद

- विमानतळावर कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना

- वैद्यकीय तपासणी पथक सज्ज

Web Title: passengers took advantage of the airline