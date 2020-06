गस्त वाढली ....चोऱ्या, लुटमारीवर पोलिसांचा वॉच 

कोल्हापूर : लॉकडाऊनमुळे रात्री आठनंतर शहर परिसरातील अनेक रस्त्यावर सन्नाटा असतो. याचा फायदा कोणी घेऊ नये, चोऱ्या, लुटमारीसारखे प्रकार डोके वर काढू नये, यासाठी रात्रीची गस्त वाढविली आहे. शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रेरणा कट्टे यांनी हद्दीतील सर्व पोलिस ठाण्यांना तशा सूचना दिल्या आहेत. कोरोनामुळे लॉकडाऊन आहे. सध्या त्या लॉकडाऊनमध्ये काहीशी शिथिलता आहे, पण सायंकाळनंतर जिल्ह्यातील सर्वच व्यवहार बंद होतात. नोकरी, व्यवसायानिमित्त घराबाहेर पडलेले नागरीक अंधार पडल्यानंतर घरी परतात. रात्री आठनंतर शहरातील अनेक निर्जन भागात व उपनगरात जाणाऱ्या रस्त्यावर शांतता असते. एकट्या दुकट्याने जायचं म्हटलं तरी चोरी, लुटमारीची भिती असते. दुसरीकडे कोरोनाच्या बंदोबस्तात व मदतकार्यात पोलिस व्यस्त असल्याने त्यांची आपल्याला वेळेत मदत मिळेल का? अशी धास्तीही वाटते. हाच धागा पकडून शहर पोलिस उपअधीक्षक कट्टे यांनी शहरातील चारही पोलिस ठाण्यांना हद्दीत रात्रीची गस्त घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दररोज गस्तीचा आढावा प्रभारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असेही त्यांनी सुचीत केले आहे. रात्रीच्या या गस्तीत संशयितरित्या फिरणारे, मद्यपी, टोळक्‍यांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्याचा शहरताली निर्जन भागात अगर उपनगरात राहणाऱ्या नागरिकांसह अत्यावश्‍यक सेवेत काम करणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शहर परिसरात रात्रीची गस्त वाढविली आहे. सर्वच गैरप्रकारावर पोलिसांचा वॉच राहणार आहे. नागरिकांनीही याबाबत पुढे येऊन तक्रारी द्याव्यात.

- प्रेरणा कट्टे , शहर पोलिस उपअधीक्षक.





Web Title: Patrol increased .... Police watch on thefts and robberies in kolhapur citiy