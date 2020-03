स्टंटबाजीच्या नादाला लोक लागत नाहीत 

कोल्हापूर ः जिल्ह्यातील शेतकरी स्वाभिमानी आहे. सर्वाधिक कर्जाची परतफेड करणारा हा जिल्हा आहे. त्यामुळे कर्जमाफी मिळावी म्हणून येथील शेतकरी कधीच रक्‍ताने पत्र लिहीत नाहीत तसेच कर्जमाफीसाठी स्टंटबाजी करणाऱ्यांच्या नादालाही ते लागत नाहीत, असा टोला ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांचे नाव न घेता लावला. शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्य सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असल्याचे सांगत त्यांनी तोंडभर कौतुक केले. जिल्हा परिषदेकडील अनुकंपावरील 9 उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेशही मंत्री मुश्रीफ यांच्या हस्ते वितरीत केले. ते म्हणाले, ""राज्याचा अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना समावून घेणारा व सर्वसामान्यांना न्याय देणारा आहे. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही 50 हजाराचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार असून 2 लाखांवरील कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 2 लाखांवरील रक्कम भरल्यास 2 लाखाच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.'' प्रारंभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी स्वागत करून प्रास्ताविकात कोल्हापूरात होत असलेल्या महिला दिन कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीची माहिती दिली. प्रकल्प संचालक डॉ. रवी शिवदास यांनी आभार मानले. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय माने, कृषी विकास अधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत अडसूळ, प्रियदर्शनी मोरे, राजेंद्र भालेराव, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संजय राजमाने, समाज कल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते. पूरग्रस्त निधीची प्रक्रिया सुरू

जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईचा 168 कोटीचा तर 2 लाखांप्रमाणे कर्जमाफीचा 85 कोटीचा निधी जिल्हा सहकारी बॅंकेत जमा झाला असून तो शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.





