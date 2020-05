इथं कोरोना नाही ; इथे फक्त आम्ही अन् आमचा निसर्ग...

राशिवडे (कोल्हापूर) - राधानगरी तालुक्यातील किलचा हा परिसर राधानगरी आणि गगणबावडा तालुक्याच्या मध्यावर असलेला उंच रमणीय परिसर. आजूबाजूला अनेक छोट्या वाड्या जंगलामध्ये दडलेल्या आहे. त्यापैकी एक हणबरवाडी. इथले नागरिक सध्या आपल्या रोजच्या आणि पावसाळ्यापूर्वीच्या नियोजनामध्ये गुंतले आहेत. कोरोनाची भीतीच नाही. शहरापासून कोसो दूर असलेल्या या वाडीमध्ये लोक निसर्गाच्या सानिध्यात सुखात आहेत. तुळशी धरणा पासून साधारण दहा किलोमीटरवर आणि केळशी बुद्रुक या गावापासून साडेतीन किलोमीटरवर उंच जंगलात किलचा परिसर आहे. धरणाच्या परिसरातून पश्चिमेकडे हा किल्ल्यासारखा भाग सहज लक्ष वेधून घेतो. याच परिसरात हणबरवाडी मालपवाडी, पिलारवाडी अशा छोट्या छोट्या वाड्या वसलेल्या आहेत. त्याच्या पश्चिमेचा भाग गगनबावडा तालुक्यात येतो आणि पूर्वेकडचा भाग राधानगरी तालुक्यातील.कोरोना इथे माहिती जरी असला तरी भीती मात्र कुणालाच नाही. वाचा - क्वारंटाइन रुग्णांना रोज 15 लिटर काढा वाडीतील अनेक मुंबईला चाकरमाने आहेत पण गुढीपाडव्या पूर्वी शिमग्याला उत्सवासाठी आल्याने कशाची भीती नाही. जे आहेत ते मुंबईतून परत येण्याची परिस्थिती नाही, येणारही नाहीत. त्यामुळे त्याची लागण होईल ही तिळमात्रही शंका लोकांना नाही. तरीही कोरोनाचे नियम पाळले जातात. या लोकांचा संपर्क बाहेरच्या लोकांशी गेल्या दोन महिन्यापासून नाही. पावसाळ्यापर्यंत आपल्याला हवी तशी तजवीज करून ठेवलेली आहे. बिनधास्तपणे कोरोनापासून भयमुक्त आता येथील लोक पावसाळ्यात आणि त्या पावसाला तोंड देण्यासाठी तयारीला लागले आहेत. परसातील छ्परात लाकूडफाटा चांगला बंदिस्त करून ठेवला जात आहे. शेत शिवारात खरीपासाठी शेत भाजणीच्या कामात आणि पावसाळ्यासाठी वैरण जमा करून घर भरण्यासाठी त्यांचा रोजचा दिनक्रम सुरू आहे. तसं दिडशे ते दोनशे लोक वस्तीची ही छोटी वाडी. आज बिनधास्तपणे कोरोनापासून भयमुक्त आहे. रोजचा व्यवहार आणि निसर्गाच्या सानिध्यात जंगलाच्या परिसरात मस्त आहे. परिसरात असलेल्या पक्षांच्या किलबिलाटात आनंदात जगत आहेत. आम्ही आहोत आणि आमचा निसर्ग कोरोना आमच्यापर्यंत पोचणारच नाही, आम्ही शहरापासून कोसो दूर आहोत, आम्हाला कशाची भीती नाही. आम्ही आहोत आणि आमचा निसर्ग आहे. अशी भावना येथील शामराव जरंडे यांनी व्यक्त केली. ते आज पावसाळ्यासाठी कोंबड्यांना डाळगे बनवण्यात व्यस्त होते.



