कोल्हापूर : व्याजाचा टक्का घसरला असला तरीही बॅंकांची विश्‍वार्हता कायम आहे. म्हणूनच निवृत्तीनंतर ठेवीवरील अपेक्षित व्याज मिळत नाही, तरीही ज्येष्ठ नागरिक ठेवी परत घेत नाहीत. अर्थकरणाचा मूळ कणा असलेल्या व्याज दरात दीड-दोन वर्षात बदल झाला. कर्जावरील व्याजदर ज्याप्रमाणे कमी झाला, त्याच पद्धतीने बचत खाते आणि ठेवीवरील व्याज कमी झाल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची चिंता वाढली आहे. व्याजाचा टक्का घसरला असला तरीही बॅंकावरील विश्‍वासर्हता आजही कायम आहे. अर्थकरणाला चालना मिळण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसह इतरांनी स्वस्त कर्ज देण्याची स्पर्धा चालविली आहे. यात "होम लोन' दहा टक्‍क्‍यांहून सात टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणले आहे. कर्ज फेडीची मुदत पाच वर्षापासून तीस वर्षापर्यंत केली आहे. यामुळे ज्यांचे घराचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येण्यास मदत होत आहे. काहींकडे फ्लॅट असला तरी ही दुसरा फ्लॅट किंवा मोकळी जागा घेण्याकडे कल वाढत आहे. यातून बॅंकांकडे कर्ज घेणाऱ्यांची यादी वाढू लागली आहे. मोटारीसाठी ही कर्जाचा व्याजदर सात ते आठ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणला आहे. त्यामुळे अनेक नोकरदारांना, छोट्या व्यावसायिकांचेही मोटार खरेदी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होत आहे.

दरम्यान, एकीकडे व्याजाचा टक्का कमी झाल्याबद्दल आनंद असला तरीही दुसरीकडे ठेवीदारांचे धाबे दणाणले आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर आलेली बहुतांशी रक्कम बॅंकेत ठेवून त्यावरील व्याजावर आजारपण काढणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मात्र याचा फटका बसला आहे. ठेवीवरील व्याजदर कमी झाल्यामुळे त्यांच्या मासिक उत्पन्नात घट झाली आहे. घर, मोटारींच्या कर्जावरील व्याजाचा दर कमी झाल्याचा फायदा असला तरीही निवृत्त व्यक्तींच्या ठेवीवरील व्याजदर कमी झाल्यामुळे त्यांचे मासिक उत्पन्न कमी झाले आहे. औषधासाठी पैसे लागतात. त्यामुळे ठेवीवरील व्याजदर वाढला पाहिजे. ठेवीवरील व्याजाचा दर कमी झाला असला तरीही बॅंकांवरील विश्‍वास दृढ आहे.

- विकास देसाई , स्पेशल असिस्टंट, बॅंक ऑफ इंडिया.

