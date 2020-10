कोल्हापुरात ६१ दिवसांत ३८ हजार बाधित : दररोज ६१७ पॉझिटिव्ह

कोल्हापूर : जिल्ह्यात मार्चमध्ये दाखल झालेल्या कोरोनाने ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये उच्चांक केला. या ६१ दिवसांच्या कालावधीत सप्टेंबरअखेर तब्बल ३८ हजार १०१ लोकांना कोरोनाची बाधा झाली. दररोज सरासरी ६१७ लोकांना कोरोना झाला. २५ मार्च ते ३१ जुलै या १२९ दिवसांत कोरोनाबाधितांची संख्या ही सात हजार होती. मात्र, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये कोरोनाची तीव्र लाट आली. ९ सप्टेंबरला जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे एक हजार ३१४ कोरोनाबाधितांची नोंद झाली. मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या रुग्णांना आरोग्य सुविधा देण्यात यंत्रणा अपयशी ठरली. अनेक रुग्णांना वैद्यकीय सुविधा न मिळाल्याने प्राण गमवावे लागले. १८ सप्टेंबरपासून रुग्णसंख्या कमी होत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील पहिल्या रुग्णाची नोंद २५ मार्चला शहरात झाली. २५ मार्च ते १६ मेपर्यंत कोरोना बाधितांची संख्या एक अंकी होती. तर १७ मे १४ जुलै या काळात ही संख्या दोन अंकी झाली. मात्र १५ जुलैपासून ते आजपर्यंत ही संख्या अपवाद वगळता तीन अंकीच राहिली आहे. सप्टेंबरमध्ये चार वेळा कोरोना बाधितांची संख्या चार अंकी झाली होती. त्या काळात रुग्णांना बेड शोधणे, त्यातही ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटरचे बेड शोधणे आव्हान होते. रुग्णांना आरोग्य सुविधा देताना प्रशासन हतबल झाले होते. अनेक लोकांनी तर भीतीने अंतिम श्‍वास घेतला. काही लोकांना दहा, दहा हॉस्पिटल फिरूनही बेड न मिळाल्याने प्राण गमवावा लागला. हेही वाचा- वाहनाच्या ९०९९ क्रमांकाचा रुबाब राजूबाबा यांच्या मोबाईलमध्येही - वाढत चाललेल्या बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी ऑक्‍सिजन बेड वाढवणे, ऑक्‍सिजन व्यवस्था करणे, रेमडेसिविर इंजेक्‍शन पुरवठा करणे यासाठी प्रयत्न झाले; मात्र इंजेक्‍शन उपलब्ध होत नसल्यानेही लोकांची घालमेल वाढली. वाढती रुग्णसंख्या ही प्रशासनास डोकेदुखी तर रुग्ण आणि नातेवाईकांसाठी कसोटीचा काळ ठरला. मागील १२ दिवसापासून बाधित रुग्णांचे प्रमाण कमी होऊ लागल्याने प्रशासनासह लोकांना दिलासा मिळाला आहे. सप्टेंबरमध्ये चार वेळा ओलांडला हजाराचा आकडा

कालावधी बाधित रुग्णसंख्या

१ ते ३१ ऑगस्ट १७,४०९

१ ते ३० सप्टेंबर २०,६९२

दोन महिन्यांतील बाधित ३८,१०१ कोरोना रुग्णांचे प्रमाण कमी होत आहे. मागील दोन महिन्यांत कोरोनाचा उच्चांक झाला. आता एका पातळीवर रुग्णसंख्या स्थिरावते, ही बाब समाधानकारक आहे. कोरोनाग्रस्तांवर उपचारांसाठी सुविधा निर्माण करण्यास वेळ मिळतो.

- डॉ. योगेश साळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संपादन- अर्चना बनगे

