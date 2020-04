रखडलेल्या शेती कामासाठी  जिल्हा सीमांमध्ये परवानगी 

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या सीमाभागात शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीची कामे करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. जिल्ह्यातील सीमा सील केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमाभागातील शेतीची रखडलेली कामे शेतकऱ्यांना करता येणार आहेत. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी संचारबंदी काळात जिल्ह्याच्या सीमा केल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा अंतर्गत संपर्क तुटला होता. गावागावांने दगड, झाडे टाकून रस्ते अडविले आहेत. अनेक शेतकरी जिल्ह्याच्या सीमेवर राहतात. त्यांची शेती शेजारील जिल्ह्यात आहे, पण जिल्हा सील केल्याने त्यांना शेजारील जिल्ह्यातील शेती करता येत नव्हती. जनावरांना चारा आणता येत नव्हता. त्यामुळे शेतीचे नुकसान व जनावरांचे हाल होत होते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमेवर असणारे शेतकरी अडचणीत होते. पण राज्याअंतर्गत दोन जिल्ह्यातील सीमा हद्दीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कामासाठी जाण्याची मुभा दिली आहे. समितीची परवानगी आवश्‍यक

प्रत्येक गावागावांत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, गावकामगार तलाठी, पोलिसपाटील यांची समिती गठित केली आहे. ही समिती गावात बाहेरगावाहून येणाऱ्या व्यक्तीवर लक्ष ठेवून असते. शेजारील जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला गावातील त्याच्या मालकीची शेती करण्यास या समितीकडून परवानगी घेणे मात्र बंधनकारक आहे. पण ही मुभा दोन राज्यातील सीमा भागातील शेतकऱ्यांना दिलेली नाही.



Web Title: Permission within the district boundaries for restricted agricultural work