पेट्रोल-डिझेल होणार आता शंभर रुपये लिटर ; दर राहणार चढेच

कोल्हापूर :पेट्रोल आणि डिझेल दरात रोज ३०-३५ पैशांनी वाढ होत आहे. आठवड्यात पेट्रोलमध्ये ९१ पैसे, तर डिझेलमध्ये ९३ पैशांची वाढ झाली. पेट्रोल ९४ रुपये दोन पैसे, तर डिझेल ८३ रुपये पाच पैसे असा आजचा प्रतिलिटर दर आहे. केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्र शासन इंधनावरील कर कमी करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. नजीकच्या काळात इंधनाचे दर वाढतच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या (क्रुड) तेलाचे भाव वाढत आहेत. त्यामुळे इंधनदरातही वाढत होत आहे. कोरोनाकाळात क्रुडच्या किमती कमी झाल्या, त्यावेळी इंधनाचा दर कमी करणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्रीय अबकारी कर वाढवून इंधनाचे दर तेवढेच ठेवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. आता वाढत्या क्रूडच्या किमती वेळी ते कर कमी होणे अपेक्षित होते, मात्र ते केले जात नाहीत. हेही वाचा- तुमच्या फोन, पीसीला व्हायरसपासून सुरक्षित ठेवायचंय ? हे 7 टूल्स करतील मदत - आठवड्यात होतेय ३०-३५ पैशांची वाढ पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ ग्राहकांना परवडणारी नाही. इंधनावरील कर कमी केल्यास दर कमी होणे शक्‍य आहे. मात्र केंद्रीय पातळीवर कर कमी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे लवकरच शंभर रुपये लिटरने पेट्रोल घ्यावे लागणार आहे.

-गजकुमार माणगावे, अध्यक्ष, जिल्हा पेट्रोल-डिझेल मालक असोसिएशन गणित दराचे

पेट्रोल डिझेल

मूळ दर ः ३१ रुपये ७१ पैसे ३१.५९

केंद्र सरकारचा कर ः ३२ रुपये ३९ पैसे ३२.६८

राज्य शासनाचा कर ः २६ रुपये २३ पैसे १६.५०

परवाना फी ः ०.४४ पैसे ०.३६

डीलर कमिशन ः ३ रुपये २५पैसे २.१८

एकूण रुपये ः ९४.०२ एकूण रुपये ः ८३.३१ संपादन- अर्चना बनगे

