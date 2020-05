फोटोग्राफरने केले  महिलेवर अत्याचार 

कोल्हापूर ः ओळखीचा गैरफायदा घेऊन महिलेवर अत्याचार केल्याची घटना रविवारी (ता. 10) बीड शेड (ता. करवीर) येथे उघडकीस आली. या प्रकरणी गणेश भाऊसाहेब देसाई (वय 34, बीड शेड) याच्यावर गुन्हा दाखल केला. त्याला करवीर पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडीत महिला मुलीला क्‍लासला सोडण्यासाठी रोज जात असे. या वेळी तेथे राहाणाऱ्या गणेशशी त्यांची ओळख झाली. गणेशचा गावात फोटोस्टुडिओ आहे. गणेश फोनवरून पीडित महिलेशी संपर्क ठेवत होता. ओळखीचा गैरफायदा घेऊन गणेशने महिलेशी जबरदस्ती शारिरीक संबंध ठेवले. जानावेरी ते मार्च या कालावधीत त्याने फोटोस्टुडिओमध्ये वारंवार महिलेवर अत्याचार केले. याबाबत कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी त्याने महिलेला दिली. वारंवार होणाऱ्या अत्याचारला त्रासलेल्या या महिलेने अखेर करवीर पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी गणेशवर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.

