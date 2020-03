पोलिस पाटील ठेवणार गावातील परिस्थितीवर लक्ष

चंदगड : कोरोनाला गाव पातळीवर अटकाव करण्यासाठी आता पोलिस पाटलांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्यांना मार्गदर्शक सुचना करण्यात आल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश पोलिस निरीक्षकांकरवी बजावण्यात आले आहेत. पोलिस निरीक्षक सुनील पाटील व हावलदार दिलीप यसादे यांनी ही माहिती दिली. गावातील सर्व धार्मिक सण, लग्नसमारंभ व ज्यामुळे गर्दी जमा होईल, असा कोणताही कार्यक्रम करण्यास अटकाव करण्यात आला आहे. शाळा, कॉलेज, मॉल्स, मोठी दुकाने, व्यायाम शाळा, उद्याने ज्यामुळे चार- पाच पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येतील अशी ठिकाणे पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहेत. त्याचे पालन न करणाऱ्या चालक, मालकांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. बाहेर वास्तव्यास असलेली व्यक्ती गावात आल्यानंतर त्याची माहिती पोलिस ठाण्याला कळवण्याची सुचना पोलिस पाटलांना केली आहे. ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने कोराना विषाणूवर कशा प्रकारे मात करायची याची सुचना करणारे मोठे फलक तयार करुन ते गावाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी लावावे. गर्दीच्या ठिकाणी वावर टाळा, हस्तांदोलन करु नये. आपल्या कार्यक्षेत्रातील हॉटेल, बार, परमिट रूम, लॉजवर इतर जिल्ह्यातून राहण्यास आलेल्या ग्राहकांची माहिती लॉज मालकांनी पोलीसांना कळवावी, औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या गावात कारखान्यातील कामगारांची सविस्तर माहिती संकलित करावी. शेजारच्या राज्यातून सुट्टीवरुन कामावर हजर झालेल्या कामगारांची नावे पोलिसांना कळवावी, कोरोनाबाबत जी व्यक्ती अफवा पसरवील त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा आदी सुचना करण्यात आल्या आहेत. पोलिस पाटलांनी सतर्क राहून या सुचनांची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: Policepatil Will Keep Looking At The Situation In The Village Kolhapur Marathi News