कळंबा  कारागृहातील कैद्यांमध्ये  प्रवचनातून होतोय सकारात्मक बदल 

कोल्हापूर : कळंबा कारागृहात कैद्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी डॉ. अश्‍विन निंबाळकर प्रवचन देण्यासाठी जातात. तेथील कैद्यांना जीवनाचा उद्देश सांगतात. गत जीवनातील कटू प्रसंग विसरून नव्या उमेदीने जीवनाला सामोरे जाण्याची मानसिकता बनवण्याठी मदत करतात. त्यांच्या या उपक्रमाला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थेच्या माध्यमातून ते ही सेवा करतात. त्यांच्या प्रवचनातून कैद्यांमध्ये सकारात्मक बदल होत असल्याचे तेथील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मनामध्ये सामाजिक जाणीव असली की माणूस कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून समाजाच्या उपयोगी पडत असतो. डॉ. निंबाळकर यांनी अध्यात्माच्या मार्गाने बंदिजनांच्या आयुष्यात नवी पहाट आणली आहे. डॉ. निंबाळकर हे डेंटिस्ट आहेत. शिक्षण झाल्यावर त्यांनी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क या ठिकाणी प्रॅक्‍टिस केली. तेथून ते गुजरातमधील बडोदा येथे ओ. एन. जी. सी.च्या दवाखान्यात कार्यरत होते. व्यावसायिक जीवनातून निवृत्त झाल्यावर ते कोल्हापुरात स्थायिक झाले. त्यानंतर ते प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थेच्या संपर्कात आले. त्यांचे तत्त्वज्ञान डॉ. निंबाळकरांना भावले. मग या तत्त्वज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी विविध ठिकाणी प्रवचने दिली. 2013 मध्ये त्यांनी कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात बंदिजनांसाठी प्रवचन देण्यास सुरुवात केली. दर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी डॉ. निंबाळकर कळंबा कारागृहात प्रवचानासाठी जातात. नियमितपणे प्रवचनाला येणारे कैदी जेव्हा शिक्षा पूर्ण करून बाहेर पडतात, तेव्हा आत्मविश्‍वासाने नवे आयुष्य सुरू करतात, असा अनुभव कारागृहातील अधिकारी सांगतात. प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थेच्या कोल्हापूर झोनच्या प्रमुख सुनंदा बेहनची यांचे मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहनातून डॉ. निंबाळकर हा उपक्रम सातत्याने करत आहेत. आयुष्यातील एक चूक माणसाला कैदी बनवते. त्यानंतर त्याचे आयुष्यच बदलते. पश्‍चात्ताप होतो; पण त्याचा उपयोग नसतो. अशा काळात त्यांना त्यांच्यातील हरवलेला माणूस दाखवणे गरजेचे असते. प्रवचनातून आम्ही त्यांना हेच सांगतो. हळूहळू त्यांच्यातील माणूसपण पुन्हा जागे होऊ लागते. त्यांच्या बाह्यवर्तनातून ते दिसते.

डॉ. अश्‍विन निंबाळकर

Web Title: Positive change is taking place in Kalamba prison inmates through discourse