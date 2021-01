कोल्हापूर ः महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, माजी खासदार धनंजय महाडिक तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांच्यात दोन दिवसापूर्वी चर्चा झाली. जनसुराज्य पक्ष भाजप ताराराणी आघाडीसोबत राहणार असल्याचे संकेत यावेळी दिले.

रेसिडेन्सी क्‍लबमध्ये झालेल्या चर्चेत भाजप ताराराणी आघाडी तसेच मित्र पक्षासोबत निवडणुकीला सामोरे जायचे यासंबंधी चर्चा झाली. धनंजय महाडिक व जाधव यांची निवडणुकीसाठी समितीचे प्रमूख म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्यांच्या अध्यक्षततेखाली उपसमितीची नियुक्ती केली जाणार आहे.

जनसुराज्य पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष, आमदार विनय कोरे हे एकेकाळ राष्ट्रवादीसोबत महापालिकेत सत्तेत होते. गेल्या निवडणुकीपासून पक्षाने माघार घेतली. कोरे यांनी राज्यात भाजपला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत जनसुराज्य कोणती भुमिका घेणार, याकडे लक्ष लागून राहिले होते. प्रा. जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादी तसेच जनसुराज्यचे शिलेदार म्हणून काम पाहिले. ग्रामविकास मंत्री यांचे विश्‍वासू समजले जाणारे प्रा. पाटील यांचा राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीत समावेश झालेला नाही. त्यामुळे पाटील कोणती भुमिका घेतात, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. जागा वाटपावर प्राथमिक चर्चा

कॉंग्रेस राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेसमोर भाजप ताराराणी आघाडीचे आव्हान आहे. महाविकास आघाडी म्हणून तिन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढणार असले तरी नंतर ते एकत्रित येणार आहेत. भाजप ताराराणी आघाडीला कोणत्याही परिस्थितीत कॉंग्रेस राष्ट्रवादीला रोखायचे आहे. त्यात पालकमंत्री सतेज पाटील हेच त्यांचे प्रमूख लक्ष्य असणार आहे. 81 प्रभागात भाजप किती जागांवर तसेच ताराराणी आघाडी किती जागांवर लढणार याची प्राथमिक चर्चा झाल्याचे समजते. गेल्या वेळी भाजप ताराराणी आघाडीला 33 जागा मिळाल्या होत्या. -संपादन - यशवंत केसरकर

