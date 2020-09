कोवाड : येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी पद 15 वर्षांपासून रिक्त असल्याने अनेक वर्षांपासून दवाखान्याचे कामकाज अतिरिक्त कार्यभारावर सुरू आहे. दवाखान्यांतर्गत समाविष्ट असलेली गावांची व पशुधनाची संख्या जास्त असतानाही पशुधन विभागाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या आरोग्याची सेवा रामभरोसे झाली आहे. गावात दवाखाना असूनही जनावरांच्या आरोग्यासाठी शेतकऱ्यांना डॉक्‍टरांचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे तत्काळ कायमस्वरूपी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अन्यथा दवाखान्यावर जनावरांचा मोर्चा काढू, असा पवित्रा संतप्त शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. येथे श्रेणी एकचा दवाखाना असून, या दवाखान्यांतर्गत परिसरातील 18 गावांचा समावेश होतो. साधारण 8 ते 10 हजार पशुधन आहेत, तरीही दवाखान्यात कायमस्वरूपी पशुवैद्यकीय अधिकारी नसल्याने जनावरांची हेळसांड होत आहे. ढोलगरवाडी येथील पशुधन पर्यवेक्षकांकडे या दवाखान्याचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे, पण कोवाडमधील 18 व ढोलगरवाडी येथील सात गावांतील जनावरांना आरोग्य सेवा देताना त्यांचीही दमछाक होते, तरीही ते रात्री उशिरापर्यंत आरोग्य सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोवाड परिसरातील गावातून जनावरांची संख्या जास्त आहे. विशेषतः दुभती जनावरे जास्त आहेत. त्यामुळे येथे कायमस्वरूपी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची येथे गरज आहे. सध्या वेळेवर उपचार होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. जनावरांना कृत्रिम रेतन तसेच लाळखुरकतचे लसीकरण करताना अडचणी येत आहेत. हा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून ऐरणीवर असताना शासकीय अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींचेही याकडे दुर्लक्ष असल्याने शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे. जनावरांच्या किरकोळ आजारासाठी शेतकऱ्यांना पळापळ करावी लागते. वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने दुग्ध व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अन्यथा मोर्चा काढून न्याय मागू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. जनावरांच्या आरोग्याची हेळसांड

