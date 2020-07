प्रार्थनेने होते जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामकाजाची सुरूवात 

कोल्हापूर : "इतनी शक्ती हमे देना दाता, मन का विश्‍वास कमजोर हो ना,' या प्रार्थनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाज सुरू होत आहे. रोजगार हमी योजनेच्या उपजिल्हाधिकारी स्मिता कुलकर्णी यांनी हा उपक्रम राबवला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी 10.15 ला सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी परिघाप्रमाणे उभे राहतात. सर्वांचे हात जोडले जातात. लॅपटॉपवरील प्रार्थनेबरोबर खड्या आवाजातही इतनी शक्ती हमे देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना, प्रार्थनेला सुरूवात होते. प्रार्थनेनंतर ध्यानधारणा ओमकार स्वराने आणि हितगुजाने शेवट होतो. गेल्या दोन महिन्यांपासून या कार्यालयात ताण-तणाव मुक्त राहण्यासाठी "हितगुज' हा उपक्रम राबविला जातो. यामध्ये जिल्ह्यातील एखादा अधिकारी हितगुजासाठी बोलविला जातो. बालपणापासून हरवत गेलेले हितगुज या निमित्ताने होत जाते. या हितगुजामधून एक नवी ऊर्जा मिळून जाते. त्यामुळे मनाला उभारी तर मिळतेच शिवाय प्रसन्न मनाने कार्यक्षमता वाढते. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, हेमंत निकम, दत्तात्रय कवितके, उपसंचालक भाग्यश्री फरांदे, खनिकर्म अधिकारी अमोल थोरात, तहसिलदार शिल्पा ठोकडे, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, लेखाधिकारी प्रशांत जाधव, डॉ. गोपाळ आयरोणी या हितगुजामुळे गेल्या दोन महिन्यात आमच्या स्वभावात सकारात्मक बदल झाला आहे.

Web Title: Prayers were the beginning of work