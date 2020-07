खासगी रुग्णालयांचे बील आता शासकीय दरा नियमानुसार

कोल्हापूर : जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या रुग्णांसाठी शासनाच्या नियमानुसार आणि निर्णयानुसार बिलाची आकारणी केली पाहिजे. तसेच बेड आरक्षित करावेत. त्यांना आवश्‍यक सर्व औषधांचा मागणीनुसार पुरवठा केला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.

कोणत्या उपचारासाठी किती आकारणी केली जाते, याचे दरफलक लावण्याच्या सूचना आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिल्या. शहरातील खासगी रुग्णालयांच्या डॉक्‍टरांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे शनिवारी संवाद साधला.

जिल्हाधिकारी श्री. देसाई म्हणाले, ""एखादे मोठे रुग्णालय कोरोना रुग्णालय करता येईल. या ठिकाणी सर्व डॉक्‍टर येऊन उपचार करतील. रुग्णांची सोय होईल. सी.पी.आर.मध्ये खाटांची क्षमता वाढविण्यात येत आहेत. या सर्व रुग्णालयांनी शासनाच्या नियमानुसार बेड आरक्षित ठेवले पाहिजेत. तसेच, शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार बिलांची आकारणी केली पाहिजे.''

आयुक्त डॉ. कलशेट्टी म्हणाले, ""खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाला तत्काळ दाखल करून घ्यावे. रुग्णांवर उपचार होणार नसतील तर हे जिल्ह्याच्या दृष्टीने चांगले नाही. अनेक रुग्णालयांनी घरी आरोग्य सुविधा चालू केली आहे. यासोबतच हॉटेलमध्येही रुग्णसेवा देत आहेत.''

यावेळी सिद्धीविनायक रुग्णालयाचे डॉ. संजय देसाई, ऍस्टर आधारचे डॉ. दामले आणि डॉ. केणी, डायमंडचे डॉ. साईप्रसाद, स्वस्तिकचे डॉ. अर्जुन आडनाईक, अथायूचे डॉ. सतीश पुराणिक, डॉ. दीपक जोशी, "ऍपल'च्या गीता आवटे यांनीही सहभाग घेतला.

खासगी रुग्णालयांसाठी शासनाने दर आकारणीबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार रुग्णांवरील उपचाराची दर आकारणी व्हावी. शासनाने दिलेल्या दर आकारणीबाबत रुग्णालयात फलक लावावेत, अशी सूचना डॉ. कलशेट्टी यांनी केली.

रुग्णसेवा ही श्रेष्ठ सेवा आहे. प्रत्येक रुग्णालयाने त्यामध्ये योगदान द्यावे. त्यांना बाहेर घालवू नका, त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत. आपल्याच माणसांना आपण मदत करायला हवी, असे आवाहन आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी केले.

- संपादन ः यशवंत केसरकर

