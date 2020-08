कोल्हापुरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे बिलांची होणार तपासणी

कोल्हापूर : कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या शहरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जादा दर आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या हॉस्पिटलच्या बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा अधिकारी दौलत देसाई यांनी एकवीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती यांनी केली. महापालिका पथकाबरोबरच प्रत्येक हॉस्पिटलच्या बिल तपासणीसाठी लेखाधिकारी व वरिष्ठ लेखाधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. या अधिकाऱ्यांकडून बिलाची तपासणी झाल्यानंतर रुग्णांकडून बिलाची रक्कम स्वीकारायची आहे.

नियुक्त केलेले अधिकारी व त्यांची जबाबदारी अशी लेखाधिकारी रा. बा. नागणे (साई कार्डियाक सेंटर राजारामपुरी 6वी गल्ली व गंगा प्रकाश हॉस्पिटल रंकाळा स्टॅंड). लेखाधिकारी रुपाली रोकडे (मोरया हॉस्पिटल राजारामपुरी 9 वी गल्ली व सचिन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल राजारामपुरी 6 वी गल्ली). लेखाधिकारी प्रिया देशमुख (ऍपल सरस्वती हॉस्पिटल कदमवाडी, लेखाधिकारी संजय कुंभार यांच्याकडे केळवकर हॉस्पिटल ताराबाई पार्क व टुलीप हॉस्पिटल कदमवाडी). लेखाधिकारी वर्षा परीट (व्हिनस हॉस्पिटल नागाळा पार्क) कृषी अधिकारी स्वप्नील हिरुगडे (डायमंड सुपर स्पेशालिटी नागाळा पार्क व केपीसी हॉस्पिटल महाराणा प्रताप चौक). उपसंचालक रणजित झपाटी (अथायू हॉस्पिटल उजळाईवाडी). लेखापरीक्षण पथक अजित शिंदे (सिध्दी विनायक नर्सीग होम टाकाळा व व्यंकटेश हॉस्पिटल रविवार पेठ). लेखाधिकारी अस्मिता मोटे (अंतरंग हॉस्पिटल नागाळा पार्क), लेखाधिकारी अमृता कुंभार (सूर्या हॉस्पिटल दसरा चौक), लेखाधिकारी सुनील रेणके (मंगलमूर्ती हॉस्पिटल शास्त्रीनगर), लेखाधिकारी विभागीय संचालक कृषी विभाग जाधव ( कृष्णा हॉस्पिटल संभाजीनगर, लेखाधिकारी सुनील चव्हाण (मेट्रो हॉस्पिटल शाहूपुरी दुसरी गल्ली व अथयू हॉस्पिटल शाहुपूरी दुसरी गल्ली), लेखाधिकारी सागर वाळवेकर (पल्स हॉस्पिटल कदमवाडी व कोल्हापूर आर्थोपेडिक कदमवाडी), लेखाधिकारी बाबा जाधव (सनराईज हॉस्पिटल शिवाजी पार्क व स्वस्तिक हॉस्पिटल शिवाजी पार्क). लेखाधिकारी रवी पाटील (सिध्दी विनायक हार्ट हॉस्पिटल शास्त्रीनगर), लेखाधिकरी मिलिंद पाटील (नॉर्थ स्टार स्पेशालिटी हॉस्पिटल भक्ती पूजानगर व लाईफ लाईन हॉस्पिटल, भक्ती पूजानगर). लेखाधिकारी प्रशांत जाधव (कपीलोर हॉस्पिटल दुधाळी), दुर्गाली थोरात (अपेक्‍स हॉस्पिटल शिवाजी पार्क), वरिष्ठ लेखापरीक्षक शोभा घाटगे (जानकी नर्सिग होम राजारामपुरी 3 री गल्ली व सीटी हॉस्पिटल), वरिष्ठ लेखापरीक्षक दीपक कुंभार (ऍस्टर आधार हॉस्पिटल शास्त्रीनगर) अशी जबाबदारी आहे. संपादन ः यशवंत केसरकर

