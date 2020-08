सीआयडी विभागात नोकरी लावते म्हणुन मामाच्या साथीने अनेकांना बनवले तिने मामा

गारगोटी - येथील तोतया सीआयडी पोलिस उपनिरीक्षक प्रियांका प्रकाश चव्हाण, तिचा मामा विठ्ठल मारुती निलवर्ण यांना भुदरगड पोलिसांनी तिसऱ्या गुन्ह्यात पुन्हा अटक केली.

सीआयडी विभागात नोकरी लावतो म्हणून फसवणूक करणाऱ्या तोतया पोलिस उपनिरीक्षक प्रियांका चव्हाण व तिचा मामा विठ्ठल निलवर्ण यांच्यावर यापूर्वी फसवणुकीचे दोन गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी तिच्याकडून गणवेशातील फोटो, सीआयडी विभागाचे बनावट ओळखपत्र, नेमप्लेट, फायबर काठी, बूट तसेच अभिनंदन पत्रे जप्त केली आहेत. प्रियांका व तिच्या मामाची आज दुसऱ्या गुन्ह्यातील पोलिस कोठडी संपली होती. पोलिसांनी न्यायालयाच्या बाहेर दोघांना तिसऱ्या गुन्ह्यात पुन्हा अटक केली. याप्रकरणी निळपण येथील मंगेश आनंदा चौगले याला सीआयडी विभागात कसबा बावडा येथे शिपाईपदावर नोकरी लावतो असे सांगून पाच लाखांची मागणी केली होती. यापैकी २ लाख ७५ हजार रुपये मंगेशकडून घेतले असून त्याला बनावट ओळखपत्र व नेमणूकपत्र दिले होते. फसवणूक झाल्याची फिर्याद मंगेश चौगले याने पोलिसांत दाखल केली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी चव्हाण व निलवर्ण यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. वाचा - आयुष्याची दोरी बळकट म्हणूनच तो इमारतीवरून पडून देखील वाचला माहिती देण्यास टाळाटाळ प्रभारी पोलिस निरीक्षक प्रकाश गायकवाड व उपनिरीक्षक दिनेश काशीद यांनी या गुन्ह्याची माहिती प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना देण्यास टाळाटाळ केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे सांगून अनेकदा वेळ मारून नेण्याचा प्रकार केला. यामुळे या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोलिस पोहचणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संपादन - मतीन शेख kolhapur

