राज्यातील हौशी रंगकर्मींना  बक्षीस, मानधनाची प्रतीक्षा 

कोल्हापूर : राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे गेल्या वर्षी झालेल्या राज्य नाट्य स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसे व मानधनाच्या रकमेचे वितरण अद्यापही झालेले नाही. या स्पर्धांची अंतिम फेरी सुरू असतानाच कोरोनाचे सावट आल्याने स्पर्धा थांबवण्यात आली. हिंदी राज्य नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. मात्र, मराठी, संगीत नाटक, संस्कृत नाट्य, बालनाट्य स्पर्धा पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे किमान या स्पर्धांतील विजेत्या संघांना बक्षिसांसह स्पर्धक संघांना सादरीकरण, प्रवास खर्च आदी रक्कम तत्काळ मिळावी, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.

राज्य नाट्य स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसांबरोबरच स्पर्धक संस्थांना सादरीकरणाचा खर्च, प्रवास खर्च, भत्ते दिले जातात. मुळात या संस्था हौशी असल्याने त्यांना आर्थिक पाठबळ नसते. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या रकमेतूनच त्यांना आर्थिक गणिते जमवावी लागतात. मात्र, येत्या ऑगस्टमध्ये स्पर्धेला एक वर्ष पूर्ण होत असून, अजूनही याबाबत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही योग्य उत्तरे मिळत नसल्याच्या तक्रारी संघाकडून होऊ लागल्या आहेत. शूटिंग आता कुठे सुरू झाले असले, तरी त्यावरही कोरोनाचे सावट आहेत. नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे बंद असल्याने कलाकार, तंत्रज्ञांचे अर्थकारण बिघडले आहे. त्यामुळे राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमित्ताने मिळणारी रक्कम संबंधित संस्थांना मिळाली, तर थोडाफार आधार मिळणार आहे. याबाबत लवकरात लवकर सकारात्मक कार्यवाही व्हावी, असे वाटते.

- संजय मोहिते, फिनिक्‍स क्रिएशन्स

Web Title: Prizes for amateur painters in the state, waiting for honorarium