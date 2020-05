ई शिक्षणात इंटरनेटची समस्या 

जयसिंगपूर : ऐन परीक्षांच्या हंगामात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउन पुकारला. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने ई-शिक्षणाच्या माध्यमातून अभ्यासिका सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील बहुतांश शाळांनी ई-शिक्षणाचा प्रारंभ केला असला तरी याला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळू शकला नाही. शिवाय ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहेत त्यांनाही इंटरनेटचा अडथळा सोसावा लागत आहे. ऑफलाईन विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे काय असा प्रश्‍न विद्यार्थी, पालकांना पडला आहे. जयसिंगपूर हे शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. शिरोळ तालुक्‍यासह सांगली जिल्ह्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्‍यातून विद्यार्थी शिक्षणाच्या निमित्ताने शहरात येत होते. लॉकडाउनमुळे शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवली आहेत. कोरोनाचे संकट आणखी किती दिवस राहील याची शाश्‍वती नसल्याने शासनाने ई-शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. याचा विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात फायदाही झाला. मात्र, ज्या पालकांकडे ऍन्ड्रॉईड मोबाईल व इंटरनेट सुविधा नाही त्यांच्या पाल्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागले आहे. शहराच्या काही भागात इंटरनेट सेवा सक्षमपणे मिळत नसल्याने ऍन्ड्रॉईड मोबाईल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही म्हणावा तसा लाभ होताना दिसत नाही. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून शिक्षण देऊन सर्वच घटकातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या प्रवाहात ठेवण्याचा शासनाने प्रयत्न केला आहे. यालाही चांगला प्रतिसाद मिळू शकणार असला तरी ऍन्ड्रॉईड मोबाईलवरून शिक्षणाचा प्रयत्न मात्र शंभर टक्के यशस्वी होऊ शकणारा नाही. नगरपालिकेच्या दहा शाळांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील अनेक विद्यार्थ्यांची परिस्थिती बेताची असल्याने त्यांच्या पालकांकडे ऍन्ड्रॉईड मोबाईल असेलच याची खात्री नसते. 22 टक्के विद्यार्थी ऑफलाईन

शिरोळ तालुक्‍यातील सुमारे 22 टक्के विद्यार्थी ऑफलाईन आहेत. यामध्ये ऍन्ड्रॉईड मोबाईल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही इंटरनेटच्या असुविधेचा मनस्ताप सोसावा लागत आहे. त्यामुळे ऑफलाईन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी भविष्यात प्रयत्न करावे लागतील. नुकसान टाळण्यासाठी ई-शिक्षण

लॉकडाउनमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने ई-शिक्षण प्रणालीचा अवलंब केला आहे. मात्र, ज्यांच्याकडे ऍन्ड्रॉईड मोबाईल नाहीत त्यांना मर्यादा येणार आहेत. मात्र, शिरोळ तालुक्‍यातील ई-शिक्षणाचा टक्का वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

- दीपक कामत, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती शिरोळ

