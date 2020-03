प्राध्यापकांकडून कोरोना विरुद्ध लढाईसाठी एक दिवसाचे वेतन दिले जाणार...

कोल्हापूर - राज्यभरातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापकांकडून कोरोना विषाणू विरोधातील लढाईसाठी एक दिवसाचे वेतन दिले जाणार आहे. राज्यातील प्राध्यापकांच्या महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटीज अँण्ड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन (एमफुक्टो) या संघटनेने हा निर्णय पत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. राज्यातील करोना विषाणू बाधितांच्या संख्येत वाढ होत आहे. हा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी संचारबंदीसह विविध प्रतिबंधात्मक उपाय राबवण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना हातभार लावण्यासाठी ‘एमफुक्टो’ या प्राध्यापकांच्या संघटनेनेही पुढाकार घेतला आहे. एमफुक्टोचे अध्यक्ष डॉ. तपती मुखोपाध्याय व सरचिटणीस डॉ. एस. पी. लवांडे यांनी या बाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे.

राज्यातील ११ अकृषी विद्यापीठांमध्ये संघटनेचे सदस्य असलेले सुमारे ३० हजार प्राध्यापक कार्यरत आहेत. शासनाकडून प्राध्यापकांना एप्रिलमध्ये दिल्या जाणाऱ्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन वजा करून घेण्यात यावे, असे संघटनेच्या पत्रात नमूद केले आहे.

Web Title: The professors will receive a day's pay for the fight against the Corona virus