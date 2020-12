इचलकरंजीत तीन जागांच्या पोटनिवडणुकीच्या हालचाली

इचलकरंजी : येथील पालिकेच्या रिक्त झालेल्या तीन जागांसाठी पोट निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पालिका प्रशासनाकडून पाठवला आहे. याबाबत अद्याप कोणत्याही राजकीय हालचाली नसल्या तरी या तिन्ही जागांच्या पोट निवडणुकीबाबत शहरात उत्सुकता आहे. येथील प्रभाग क्रमांक 5 (अ) मधील विद्यमान नगरसेविका शोभा कांबळे यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. त्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे. त्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आल्या होत्या. त्यांनी बांधकाम समितीचे सभापतिपदही भूषवले आहे. त्यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या या जागेची पोटनिवडणूक घेण्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडून 16 ऑक्‍टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला आहे. याशिवाय प्रभाग क्रमांक 18 (ब) मधील नगरसेवक संजय तेलनाडे व 31 (ब) मधील विद्यमान नगरसेवक सुनील तेलनाडे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरवले आहे. त्यामुळे या दोन्ही जागांचीही पोटनिवडणूक होण्याबाबतचा प्रस्ताव 14 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला आहे. मात्र या दोघांनी शासनाकडे अपील केल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र याबाबतची माहिती नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नगरविकास सचिवांकडे अपिलाबाबतची माहिती मागवली आहे. मात्र त्याचे अद्याप उत्तर आले नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही जागांच्या पोट निवडणुका कधी जाहीर होणार हे अनिश्‍चित आहे. मात्र प्रभाग क्रमांक 5 (अ) ची पोट निवडणूक फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्‍यता आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: Proposal For By-Election Of Three Seats In Ichalkaranji Kolhapur Marathi News