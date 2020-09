वैद्यकीय कचरा प्रकल्पाची  क्षमता वाढविण्याचा प्रस्ताव 

कोल्हापूर : कोरोनाच्या महामारीमुळे जैव वैद्यकीय कचरा जमा होण्याचे प्रमाण वाढल्याने सध्याच्या प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने मुंबईतील रॅमकी कंपनीला पाठविला आहे. प्रकल्पाची क्षमता तात्काळ न वाढविल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होण्याची भीती आहे. पाच महिन्यात कोरोना रुग्ण तसेच कोवीड सेंटरच्या संख्येत वाढ झाली. वापरले पीपीई कीट, ग्लोव्हज, मास्क, कोरोना रुग्णांचे खाण्याचे डबे, स्वॅब घेऊन वेस्ट झालेले मटेरीयल, क्वारंनटाईन सेंटरमधील वैद्यकीय कचरा याचा भार प्रकल्पावर पडतो.

शहरातील विविध हॉस्पिटलमधील जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी पालिकेने खासगी कंपनीला ठेका दिला आहे. दररोज दीड टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. कोरोनामुळे प्रकल्पात पीपीई कीट, सीरिंज अशा प्रकारचा कचरा मोठ्या प्रमाणात येते. कचऱ्यात जवळपास पाच पटीने वाढ झाली आहे. पूर्ण क्षमतेने प्रक्रिया होत नसल्याने जमा होणारा कचरा प्रकल्पात साचला आहे.

चार दिवसांपासून सतत पाऊस कोसळत असल्याने उघड्यापूर्वी ठेवलेल्या कचऱ्यातून लिचेडयुक्त पाणी जमिनीत मुरत आहे. शिवाय परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधी सहन करावी लागत आहे. हा प्रकल्प वर्दळीच्या रस्त्यावर आहे. तेथून दररोज असंख्य लोकांची ये-जा सुरू असते. तसेच लिचेडयुक्त पाणी गटारीतून थेट पंचगंगा नदीत मिसळते.

शहरात कोरोना रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक वाढत आहे. दिवसाला किमान अडीचशेवर रुग्णांची भर पडत आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या अंत्यसंस्काराचा ताण जसा स्मशानभूमीवर वाढतो, तसाच ताण जैववैद्यकीय कचरा गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आहे. कोरोनाचा कचरा गोळा करण्यासाठी स्वतंत्र गाड्या आहेत. अन्य चार गाड्यातून सरकारी तसेच खासगी दवाखान्यातील कचरा गोळा केला जातो. दृष्टिक्षेपात

* प्रकल्पाची क्षमता तासाला शंभर किलो कचऱ्यावर प्रक्रिया

* कोरोनामुळे वैद्यकीय कचऱ्यात पाच पट वाढ

* कोरोनापूर्वी दररोज 900 किलो संकलन

* सध्या दररोज साडेचार टन कचऱ्याचे संकलन

