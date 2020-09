कोल्हापूर : ऑक्‍सिजनचे महत्त्व किती आहे?, हे आता कोरोनामुळे लक्षात आले आहे. केवळ शहरातच नव्हे तर गावागावांत ऑक्‍सिजन उपवने तयार झाली पाहिजेत, असे सरकारलाही वाटू लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विविध ठिकाणी ऑक्‍सिजन पार्क उभी राहू लागली आहेत. येथील शेंडा पार्क परिसरात तीन वर्षापूर्वी वन विभागाने ऑक्‍सिजन पार्क साकारला. आता येथील सर्व झाडांची पूर्ण क्षमतेने वाढ झाली आहे.

दरम्यान, लवकरच वन विभागाकडून कृषी विभागाकडे झाडे लावलेली सर्व जागा हस्तांतरित होणार आहे. मात्र, ऑक्‍सिजन पार्क हा कायमस्वरुपी रहावा आणि प्रत्येक नागरिकांना त्या परिसरात फिरता यावे, यासाठी वन विभागातर्फे जिल्हा नियोजन समितीला प्रस्ताव देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी, पर्यावरण अभ्यासकांसह ज्येष्ठांनी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.

नियोजित प्रस्तावानुसार शेंडा पार्कातील या ऑक्‍सिजन पार्कमध्ये विविध पक्ष्यांना पाणी, पाण्याची तळी, बसण्यासाठी बाकडी, पेव्हिंग ब्लॉक, मनोरे गोष्टी समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. या ठिकाणी एकूण झाडांची संख्या 33 हजार 336 आहे. सध्या या झाडांची उंची सुमारे पाच ते सात फुटांपर्यत आहे. सुमारे शंभर जातीची झाडे या परिसरात असल्याने येथे चांगला ऑक्‍सिजन मिळू शकतो, असे पर्यावरण तज्ञांनी सांगितले. ऑक्‍सिजनचे महत्त्व अधिकच आधोरखित झाल्याने आता शेंडा पार्कमधील पार्कला महत्त्व दिले पाहिजे. नियोजित प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी लोकप्रतिनिधी, पर्यावरण अभ्यासक व नागरिकांनी पाठबळ दिले पाहिजे.

- संपत देसाई, वनपाल, सामाजिक वनीकरण. शेंडा पार्क येथील ऑक्‍सिजन पार्क जरी कृषी विभागाकडे हस्तांतर झाले तरी या विभागाने शेवटपर्यन्त टिकवण्याची जबाबदारी ही कृषी विभागाची आहे कारण झाडे लावतात आणि काही कालांतराने ती तोडली जातात. कायमस्वरुपी ऑक्‍सिजन उपवने तयार झाली पाहिजे.

- जय सामंत, पर्यावरण अभ्यासक.

Web Title: Proposal to the Planning Committee on behalf of "Forest" for the use of Oxygen Park