"ब्रिस्क' कंपनीने दिलेले पत्र आंदोलकांनी फाडले

गडहिंग्लज : आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज साखर कारखान्याच्या सेवानिवृत्त कामगारांची ग्रॅच्युटी दोन महिन्याच्या अंतराने समान तीन हप्त्यात देत असल्याचे लेखी पत्र आज ब्रिस्क फॅसिलिटीज कंपनीचे जनरल मॅनेजर व्ही. एच. गुजर यांनी आज प्रांताधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, कंपनीने केवळ ग्रॅच्युटी देण्याबाबतचे पत्र कामगारांना सुपूर्द केल्यानंतर कामगारांनी ते अमान्य केले. या पत्रावर संतप्त भावना व्यक्त करून आंदोलकांनी हे पत्र फाडून टाकले. आठ टक्के व्याजासह ग्रॅच्युटी, रजा रोखीकरण, वेतनवाढीतील फरक या संपूर्ण देणी व्याजासह मिळत नाहीत तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांचे नेते व माजी संचालक शिवाजी खोत यांनी स्पष्ट केली. दोन दिवसापूर्वी प्रांताधिकारी कार्यालयात कंपनी, कारखाना व कामगार यांची संयुक्त बैठक झाली होती. त्यामध्ये देणी देण्याबाबतचे लेखी पत्र देण्याची ग्वाही कंपनीने दिली होती. आज दिलेल्या पत्रात कंपनीने म्हटले आहे की, निवृत्त कामगारांच्या देणीबाबतचा वाद उच्च न्यायालयात असून त्या निर्णयाशी अधीन राहून ग्रॅच्युएटी देण्याचा निर्णय कंपनी संचालकांनी घेतला आहे. कंपनी कार्यकाळात 291 कामगार निवृत्त झाले असून 31 डिसेंबर 2020 अखेर त्यांची ग्रॅच्युटी 98 लाख 47 हजार इतकी होते. ही रक्कम दोन महिन्यांच्या अंतराने 5 फेब्रुवारी, 5 एप्रिल व 5 जून अशा समान तीन हप्त्यात कामगारांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यात येतील. परंतु, सायंकाळपर्यंत पत्र कामगारांना न मिळाल्याने प्रांत कार्यालय आवाराच्या प्रवेशद्वारात बसलेल्या आंदोलकांनी तेथून उठून कार्यालयाच्या दरवाजाबाहेर ठिय्या मांडला. कामगारांच्या विविध घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. अखेर त्यांना पत्र मिळाले. परंतु या पत्रावर कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली. उद्यापासून उग्र आंदोलन

मुळात थकीत देणी देण्यास दहा वर्षांनी कंपनी तयार झाली आहे. त्यातही दोन महिन्याच्या अंतराचे हप्ते म्हणजे कामगारांची ही चेष्टाच आहे. त्याचे व्याजही दिलेले नाही. यामुळे व्याजासह संपूर्ण देणी मिळत नाहीत तोपर्यंत लढा सुरू ठेवणार असून उद्यापासून हे आंदोलन उग्र रूप धारण करेल असा इशाराही खोत यांनी दिला आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: The Protesters Tore Up A Letter From Brisk Kolhapur Marathi News