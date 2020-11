विधानपरिषदेच्या पुणे शिक्षक मतदारसंघातून कोल्हापुरातील सहा जणांची माघार

कोल्हापूर : पुणे शिक्षक मतदार संघातून जिल्ह्यातील सहा जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. यामध्ये शिक्षक भारती पुणे विभाग अध्यक्ष दादासाहेब लाड, कायम विनाअनुदानित कृती समितीचे अध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे जयंत आसगावकर, सुटाचे प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, प्रा. डॉ. राजेंद्र कुंभार, करण सरनोबत यांची उमेदवारी निश्चित झाली आहे. विधान परिषदेच्या पुणे शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक एक डिसेंबर रोजी होणार आहे. आज उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम मुदत होती. जिल्ह्यातून अकरा जणांनी या मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज भरले होते. त्यातील सहा जणांनी आपली उमेदवारी आज मागे घेतले. दादासाहेब लाड, खंडेराव जगदाळे, संभाजी खोपडे (इचलकरंजी), बाबासो पाटील (घोटवडे), मानसिंग निंबाळकर (शिवाजी विद्यापीठ) शिवाजीराव मोहरे यांचा समावेश आहे. पालकमंत्री सतेज पाटील व ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या शब्दाला मान देऊन उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे असे दादासाहेब लाड यांनी सांगितले. हेही वाचा - मरेपर्यंत राजू शेट्‌टींसोबत जाणार नाही संपादन - स्नेहल कदम

