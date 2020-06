साडेपाच हजार जणांचा क्वारंटाईन संपतोय 

कोल्हापूर : कोरोना संसर्ग टाळण्यासाठीचा लॉकडाउन शिथील झाल्यानंतर ऑनलाईन परवानगी घेऊन जिल्ह्यात येणाऱ्यांची संख्या 50 हजारांच्या पुढे गेली. यातील बहुतांशी व्यक्ती क्वारंटाईन झाल्या. त्यामुळे नव्याने येणाऱ्यांना क्वारंटाईनासाठी जागा मिळेल की नाही? असा प्रश्‍न चर्चेत होता. मात्र, येत्या आठवड्याभरात आणखी साडेपाच हजारांवर व्यक्तींचा क्वारंटाईन कालावधीपूर्ण होत आहेत. अशा व्यक्तींचे बेड रिकामे होणार असून त्यामुळे नव्याने येणाऱ्यांना जागा उपलब्ध होणार आहे. कोरोना संसर्ग व लॉकडाऊनमुळे अनेक व्यक्ती जिल्ह्याबाहेर अडकून पडल्या आहेत. मध्यंतरी काहींना ऑनलाईन परवानगी घेऊन कोल्हापूरात येण्याची संधी जिल्हा प्रशासनाने दिली होती. तेव्हा मुंबई, पुणे, सोलापूरसह अन्य जिल्ह्यातून अनेकजण कोल्हापूरला आपल्या मुळगावी आले. त्यांची रोजची वैद्यकीय तपासणी झाल्यानंतर त्यांना त्या - त्या तालुक्‍यात त्यांना क्वारंटाईन होण्यासाठी पाठवण्यात आले. त्यासाठी स्थानिक शाळा, शासकीय इमारतींचा वापर करण्यात आला आहे. बाहेरच्या जिल्ह्यातून येणाऱ्यांचा ओघ वाढता असल्याने कक्षातील जागा अपुरी पडते की, काय अशी शंका व्यक्त होत होती. अशात ज्यांची प्रकृती गंभीर आहे. अशांवर उपचार करण्यासाठी सीपीआरमध्येही जवळपास साडेचारशे बेडची सुविधा करण्यात आली. यातही सध्या जवळपास दीडशे कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारासाठी तीन वॉर्ड कार्यरत करण्यात आले आहेत. उर्वरीत तीन इमारतींमध्ये कोरोना संपर्कातील व्यक्तींसाठीचे बेड आहेत. तसेच अन्य आजारांतील व्यक्तीचा स्वंतत्र उपचार कक्षही स्थापन केले आहेत. येथे जवळपास दीडशेवर बेड आहेत. त्यामुळे सीपीआरमध्येही लोकांची व्यवस्था होऊ शकते, अशी स्थितीत आहे. 30 हजार बेडची व्यवस्था

जिल्हाभरात जवळपास 30 हजारांवर बेडची सुविधा आहे. यात आठ दिवसात साडे पाच हजारांवर व्यक्तींचा क्वारंटाईन संपणार असल्याने तेवढे बेड रिकामे होतील. सध्या रोज सरासरी 700 व्यक्ती या क्वारंटाईन मुक्त होत आहेत, अशी माहिती वैद्यकीय सुत्रांनी दिली आहे. दृष्टीक्षेप :

- कोल्हापुरात येणाऱ्यांची संख्या 50 हजारावर

- आठवडाभरात बाहेर गावी अडकलेल्यांना संधी

- सीपीआरमध्ये साडेचारशे बेड तयार

- अन्य आजारांवर उपचारासाठी स्वतंत्र कक्ष

