मटण, चिकन दुकांनांसमोर रांगा  

कोल्हापूर : दीपावलीत गोड खाऊन कंटाळलेल्या मासांहारी खवय्यांनी आज सकाळीच चिकन-मटण दुकानांसमोर रांगा लावल्या. शहर-परिसरात अंडी, मटण खरेदीसाठी अशीच स्थिती होती. ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या प्रवेशमार्गावरील मटण विक्री दुकानांसमोर विशेष गर्दी होती. दिवाळी निमित्ताने आठवडा-पंधरा दिवस गोड खाण्यात आले. भाऊबीज आणि पाडवा एकाच दिवशी होते. तर त्याच दिवशी सोमवारही होता. शक्‍यतो बुधवार आणि रविवार या दिवशी मांसाहर अधिक प्रमाणात होतो. अनेक जण सोमवार, मंगळवारी मांसाहार करत नाहीत. त्यामुळे आज बुधवारी मटण, चिकन आणि अंड्यांच्या खरेदीसाठी गर्दी होती. मटण 600 ते 620 रुपये किलो, चिकन 150- 180 रुपये किलोने विक्री होत होती. विक्री होत असलेले चिकन, मटण ते दर्जेदार आहे, का? याचीही खात्री होत नव्हती. पूर्वी कत्तलखान्यातूनच दर्जाबाबत शिक्का मारून मटणाची विक्री होत होती. कत्तलखाने कमी झाले. महानगरपालिकेच्या हद्दीतही अन्न व औषध प्रशासनाकडून तपासणी करण्याचा नियम आला. पूर्वी अन्न व औषध प्रशासन तपासणी करून दोषींवर दंडात्मक कारवाई करत होती; मात्र आज दुकानांच्या दारांत रांगा होत्या तरीही कोणाकडूनही मटन-चिकनच्या दर्जाबाबत पाहणी झाली नाही. मटण, चिकन विक्री दुकानदारांची तपासणी करण्याचे काम अन्न व औषध प्रशासनाचे आहे. 2010 च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार महापालिका हे काम करत नाही. कत्तलखान्यातून पूर्वीप्रमाणे मटणाचा दर्जा तपासून दिला जात नाही.

- विजय पाटील, महापालिका पशुवैद्यकीय अधिकारी आज मटण, चिकन विक्री दुकानांची तपासणी झालेली नाही. येथून पुढे पूर्वीप्रमाणे तपासण्या सुरू करणार आहोत. मटण-चिकनाच्या दर्जाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाकडून कारवाई होते. मात्र त्याचबरोबर महापालिका नियमानुसार कारवाई करू शकते. आमच्याकडे शहरासाठी केवळ दोन अधिकारी आहेत. त्यामुळे तपासणी करणे, कारवाई करणे शक्‍य होत नाही.

-मोहन केंबळकर, अन्न व औषध प्रशासन उपायुक्त.

