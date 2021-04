कोल्हापुरात अंत्यसंस्करानंतर दुसऱ्या दिवशीच रक्षाविसर्जन

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरात अंत्यसंस्काराच्या दुसऱ्या दिवशीच रक्षाविसर्जन करण्याची सूचना स्मशानभूमी व्यवस्थापनाने केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. पंचगंगा स्मशानभूमीलगत असलेल्या रस्त्यावरील शेडमध्ये कोविड मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. कोल्हापुरात अंत्ययात्रेला गर्दी होते. कोरोनाच्या काळात ही गर्दी न परवडणारी असल्याने प्रशासनाने अंत्यसंस्कारासाठी वीस लोकांना परवानगी दिली आहे. स्मशानभूमीत संबंधिताचे नातेवाईक व मित्रमंडळी मृताचे नाव तसेच अन्य माहिती देतात. त्यावेळी पंधरा ते वीस लोकांनाच प्रवेश मिळेल, असे स्पष्टपणे सांगितले जात आहे. लोक त्यास प्रतिसाद देत आहेत. गेल्या वर्षीही असेच नियम होते. मध्यंतरी अनलॉक झाल्यानंतर स्मशानभूमीत पूर्वीप्रमाणे गर्दी होऊ लागली. आता कोरोनाचे संकट वाढू लागले आहे. शहर तसेच जिल्ह्यातील कोविड मृतदेहांवर येथे अंत्यसंस्कार केले जातात. त्यामुळे कोणताही प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी पीपीई किट घालूनच अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. सीपीआर, खासगी रुग्णालयात किंवा ग्रामीण भागात कोविडने मृत्यू झाल्यास मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी येथे आणला जातो. मुख्य स्मशानभूमीत नॉन कोविड मृतदेहांसाठी बेड राखीव आहेत. कोविड तसेच नॉन कोविड मृतदेहांसाठी डिझेल दाहिनीचा वापर केला जातो.

मृतदेहावर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी रक्षाविसर्जन करण्याचे आवाहन केले जात आहे. काही कारणांमुळे रक्षाविसर्जन खोळंबून राहिल्यास अन्य मृतदेहांसाठी जागा शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे ही सूचना करण्यात आली आहे. शेणींचा पुरेसा साठा

गेल्या वर्षी कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने शेणी तसेच लाकडाचा तुटवडा जाणवू लागला होता. यंदा मात्र होळीच्या दिवशी तब्बल पाच लाख शेणी दान झाल्या. परिणामी शेणी तसेच लाकडाचा सध्या पुरेसा साठा आहे. संपादन : विजय वेदपाठक

