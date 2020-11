रंकाळा पदपथावर साकारला आकर्षक  सेल्फी पॉइंट; फोटोसाठी तरुणाईची गर्दी 

कोल्हापूर : कोल्हापूरचे वैभव असलेल्या ऐतिहासिक रंकाळा तलाव काठाच्या पदपथावर सेल्फी पॉइंट साकारला आहे. नगरसेवक व कॉंग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांच्या संकल्पनेतून पदपथावर लक्षवेधी व आकर्षक असा सेल्फी पॉइंट करण्यात आला आहे. दोन दिवसांपासून येथे तरुण-तरुणींची सेल्फीसाठी गर्दी होत आहे.

काही वर्षांत रंकाळा पदपथाची दुरवस्था झाली होती. ठिकठिकाणी पदपथ उखडल्याने रंकाळ्यावर दररोज मॉर्निंग वॉकसाठी येणाऱ्या लोकांची कुचंबणा होत होती. पदपथाच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे 88 लाख रुपये मंजूर झाले होते. त्यातून दुरुस्ती करून पेव्हिंग ब्लॉक टाकले जात आहेत. रंकाळा परताळ्यानजीक पूर्वी ज्या ठिकाणी अर्ध वर्तुळाकार लोखंडी पूल होता, तो काढून त्या ठिकाणी नव्याने पदपथ बांधण्यात आला. पूर्ण वर्तुळाकार सेल्फी पॉइंट तयार केला आहे. इंग्रजीत कोल्हापूर अक्षरे लिहून संपूर्ण रंकाळा दिसेल, असा सेल्फी पॉइंट बनविला आहे. या ठिकाणी पदपथावर विविध आकारांतील सुंदर डिझाईनचे पेव्हिंग ब्लॉक बसविले आहेत. लक्षवेधी व आकर्षक सेल्फी पॉइंट झाल्याने येथे तरुण-तरुणींची

सेल्फीसाठी गर्दी होत आहे. व्यावसायिक फोटोग्राफरला घेऊन अनेकजण रंकाळा काठावर आपले विविध पोझमध्ये फोटो काढत आहेत.

दोन वर्षांपासून रंकाळ्याचे रूप बदलू लागले आहे. विविध विकासकामांद्वारे रंकाळ्याचे सुशोभीकरण केले जात आहे. रंकाळा हे ऐतिहासिक ठिकाण आहे. रंकाळा परिसर पर्यटन केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने विविध विकासकामे पूर्ण केली जात आहेत.

-शारंगधर देशमुख, नगरसेवक.



Web Title: rankala Sakarla attractive selfie point on the sidewalk; Youth crowd for photos