पन्हाळगडावरील राजाची झोपडी परिसरात झाले दुर्मिळ साळिंदरांचे दर्शन

पन्हाळा (कोल्हापूर) : पन्हाळगडावरील तबकवन उद्यानाशेजारी तटबंदीवर डॉ. राज होळकर यांची आहे राजाची झोपडी. जुन्या झोपडीला लागून त्यांचा नवीन ऐसपैस बंगला. बंगला जरी असला तरी डॉक्‍टर पती-पत्नींना निसर्गाची मोठी आवड. त्यामुळेच त्यांच्या निवासस्थान परिसराला झाडे झुडुपे, रानचिव्यांचा मोठा विळखा. जवळच सदर इ महलची ऐतिहासिक इमारत, वाघ दरवाजा, दुतोंडी बुरुज आणि त्याखाली वन खात्याच्या तबकवन उद्यानासह लक्ष्मी कुरणात घनदाट झाडी, दगड कपारी. येथे बिबट्यासह रानडुकरे, गवे, साळिंदर, ससे, इजाट, रानकोंबड्या, मोर, लांडोर आदी पशुपक्ष्यांचं वास्तव्य. राजाची झोपडी तटबंदीवर असल्याने आणि तिथे माणसांचा वावर फारसा नसल्याने अंधार पडायला सुरू झाला की पशुपक्ष्यांचा वावर झोपडी परिसरात सुरू होतो. हेही वाचा - ब्रेकिंग - पन्हाळा गडाशेजारील पावनगडावर सापडले तोफगोळे मंगळवारी रात्री आठ वाजताच परिसरात एक नव्हे, दोन नव्हे, तर चक्क तीन मोठ्या साळिंदरांनी हजेरी लावत तीन तास दर्शन दिले. डॉ. होळकर यांच्या बंगला परिसरात मध्यंतरी बिबट्या आला, डुकरांचा कळप आला. रानमांजर, ईजट यांचा तर नित्याचाच वावर आहे. या प्राण्यांना ते गेटजवळच्या झाडाखाली पाणी, फळे, चपाती आदी खाद्य ठेवत असल्याने ते खाण्यासाठी साळिंदरचे कुटुंब आले आणि त्यांच्या कॅमेऱ्यात कैद झाले. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: rare porcupine seen in panhala the rajachi zopadi area