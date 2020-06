राऊतवाडीसह अन्य धबधब्यांचे पर्यटन यंदा "लॉक'च

राधानगरी : पावसाळा सुरू झाला धबधबे वाहू लागले मात्र पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्रस्थान बनलेल्या राऊतवाडी आणि अन्य वर्षा पर्यटन स्थळे कोरोनामुळे लॉकडाऊन करण्यात येणार आहेत. या धबधब्याला जाणाऱ्या रस्त्यालाच पत्रे ठोकण्यात येणार आहेत, शिवाय तिकडे फिरणाऱ्या पर्यटकांवर कायदेशीर कारवाई करून त्यांची वाहने जप्त करण्याचा निर्णय आज येथे झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज येथील महसूल विभाग, पोलिस खाते, वन्यजीव आणि स्थानिक परिस्थितीकी समितीची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. यामध्ये राऊतवाडी सह तालुक्‍यातील वर्षा सहलीच्या ठिकाणी पर्यटकांबाबत काय नियोजन करायचे याबाबत चर्चा झाली. मात्र कोरोनाला रोखण्यासाठी यंदा कोणत्याही स्थितीत येथील पर्यटन स्थळे "लॉक' करण्याचा एकमुखी निर्णय झाला. राऊतवाडी येथे येणाऱ्या पर्यटकांवर निर्बंध ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळे हा परिसर बंद करण्याच्या विषयी सर्वांगीण चर्चा झाली. शिवाय राऊतवाडी च्या परिसरातील अनेक खेड्यांमध्ये या आधीच कोरोना बाधित रुग्ण सापडले आहेत. पर्यकांची प्रचंड गर्दी होते परिणामी सुरक्षित अंतर राखणे कठीण व आरोग्याच्या दृष्टिकोणातून घातक ठरेल. त्यामुळे पर्यटक आणि त्यातून होणारा संसर्ग हा गंभीर विषय असून हे नियंत्रणाबाहेर ठरेल. परिणामी हे पर्यटन स्थळ पूर्ण सील करण्याचे आदेश तहसीलदार मीना निंबाळकर यांनी दिले. शिवाय या ठिकाणी पर्यटक आलेच तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, येणाऱ्या गाड्या जप्त केल्या जातील. अशी सूचनाही पोलीस निरीक्षक उदय डुबल यांनी मांडली. या बैठकीमध्ये मुख्य रस्त्यापासून धबधबा स्थळावर जाणारा रस्ता पत्रे मारून बंद करण्यात येणार आहे. तर त्या कडे जाणाऱ्या पायवाटा ही बंद करून प्रवेश निशिद्ध ठेवण्यात येणार आहे. या मार्गावरील हत्ती महल व पडळी येथे पर्यटक प्रवेश बंदीचे फलक लावले जाणार आहेत. यासह तालुक्‍यातील अन्य पर्यटन स्थळांच्या बाबतीत हाच निर्णय घेतला जात आहे. हे नियम मोडल्यास त्यांच्यावर पोलिसी कारवाईही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे या पावसाळ्यातील वर्षा सहली पूर्ण लॉक झाल्याचे आज निश्‍चित झाले. या बैठकीला गटविकास अधिकारी डॉ संदीप भंडारी, पंचायत समिती सदस्य मोहन पाटील, ग्रामसेवक शरद गुरव, पोलीस पाटील मिलींद कांबळे' निवासी नायब तहसिलदार विजय जाधव आदी उपस्थित होते. उत्पन्नावर पाणी सोडले...

राऊतवाडी धबधब्यांमुळे प्रतिवर्षी येथील 100 वर लोकांची उपजीविका छोट्या-मोठ्या उद्योगातून होत होती. शिवाय परिस्थितीकी विकास समितीला यातून चांगला महसूल जमत होता. परंतु कोरोनाला रोखण्यासाठी हसत हसत पडळीकरांनी पर्यटन बंदिला पाठिंबा दिला व मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडले. दृष्टिक्षेप

- धबधब्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यालाचा पत्रे लावण्यात येणार

- पर्यटकांवर कायदेशीर कारवाई, वाहने जप्त होणार

- महसूल, पोलिस, वन्य विभागांच्या संयुक्त बैठकीत निर्णय

- पर्यटक प्रवेश बंदीचे फलक लावले जाणार कोल्हापूर

