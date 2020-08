बाप रे : मृत्यूनंतर तब्बल सात तासांनी नातेवाईकांना ‘एसएमएस’वरून माहिती ; बिल भरल्याशिवा मृतदेह देण्यास नकार 

कोल्हापूर - कोरोनाने मृत्यू झालेल्या रुग्णाची माहिती तब्बल सात तासांनी नातेवाइकांना ‘एसएमएस’वर दिली. तेही नातेवाईक सकाळी दहाच्या सुमारास घरातून डबा घेऊन जात असताना पहाटे तीनच्या सुमारास तुमच्या नातेवाइकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती ‘एसएमएस’वरच दिली. नातेवाइकांनी विचारणा केल्यावर आणखी ७० हजार रुपये बिल भरल्याशिवाय मृतदेह देणार नसल्याची भूमिका रुग्णालय प्रशासनाने घेतली. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या ग्रामीण भागातील रुग्णाच्या नातेवाइकांनी आज रात्री अकरापर्यंत मृतदेह रुग्णालयात ठेवला होता. बातमीत रुग्णालय आणि स्वतःचे नाव न वापरण्याच्या अटीवर ही माहिती ‘सकाळ’कडे दिली आहे. कोल्हापुरात खासगी रुग्णालयांत पायाची शीर दबली आहे म्हणून रुग्ण पंधरा दिवसांपूर्वी दाखल होता. चार दिवसानंतर न्यूमोनिया झाल्याची माहिती नातेवाइकांना दिली. त्यानंतर दोन दिवसांनी चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याचे सांगितले. त्यामुळे रुग्णास भेटण्यास बंदी घातली. परिणामी नातेवाईक स्वागतकक्षातच डबा ठेवून जात होते. दाखल होऊन १५ दिवस होत असताना दरम्यानच्या काळात सव्वा लाखांहून अधिक बिल हॉस्पिटलमध्ये आदा केल्याची माहिती नातेवाईकांनी दिली आहे. दरम्यान, काल (ता. ६) दुपारी रुग्णाने नातेवाइकांना फोन केला. त्या वेळी त्याने ‘येथे माझ्यावर काहीच उपचार होत नाहीत, मला घरी घेऊन जा,’ अशी विनंती केली होती. त्यानंतर रात्रीचे जेवण दिले; मात्र रात्री अकरानंतर रुग्णाचा फोन बंद झाला होता. हे पण वाचा - कोल्हापूर जिल्ह्यात ऑनलाईन जुगार फोफावतोय... नेहमीप्रमाणे नातेवाईक सकाळी दहाच्या सुमारास घरातून डबा घेऊन जात असताना वाटेतच हॉस्पिटल प्रशासनाचा एसएमएस आला. यामध्ये पहाटे तीनच्या सुमारास मृत्यू झाल्याची माहिती दिली गेली. संबंधित नातेवाईक हॉस्पिटलजवळ जमले त्यांनी अंत्यसंस्काराबाबत विचारणा केली. तेव्हा महापालिकेच्या वतीने अत्यंस्कार केले जातील असे सांगून उर्वरित बिलाची सुमारे ७० हजारांची मागणी केली. दुपारी दोनपर्यंत पैसे देणे शक्‍य झाले नाही. म्हणून हॉस्पिटलमध्ये केवळ दोनच नातेवाईक ठेवून इतरांना घरी पाठविले. हा प्रकार अत्यंत निदनीय असल्यामुळे हा सर्व प्रकार नातेवाईकांनी ‘सकाळ’कडे मांडला. संपादन - धनाजी सुर्वे

