फुटबॉल खेळाडूंची नाव नोंदणी  यंदा ऑनलाईनच ;कोरोनामुळे हंगामाबाबत चिंता मात्र कायम 

कोल्हापूर : यंदाच्या फुटबॉल हंगामासाठी ऑनलाईन नाव नोंदणीचा पर्याय पुढे आला आहे. गतवर्षी त्याचा केवळ ट्रेलर झाला होता. यंदा कोरोनाचा वाढता कहर पाहता कोल्हापूर स्पोर्टस्‌ असोसिएशनने (केएसए) ऑनलाईन प्रक्रियेला प्राधान्य दिले आहे.

त्यादृष्टीने केएसएची तयारी सुरू असून, वेबसाईटही अपडेट केली जाणार आहे. काही दिवसांत खेळाडूंच्या नाव नोंदणीच्या तारखा जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत; मात्र हंगामाबाबत चिंता कायम आहे.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे यंदा 14 मार्चला हंगाम थांबविला. स्पर्धांवर कुऱ्हाड कोसळल्याने संघांचे आर्थिक नुकसान झाले. संचारबंदीचे दिवस वाढत गेल्याने हंगामाला पूर्णविराम मिळाला. सप्टेंबर उजाडल्याने नाव नोंदणीच्या प्रक्रियेची उत्सुकता फुटबॉल खेळाडूंत आहे. केएसएने संपूर्ण नाव नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. गतवर्षी पात्र जुन्या खेळाडूंना घेण्यासाठी संघांना ऑनलाईनचा पर्याय ठेवला होता. तो नाव नोंदणीसाठी मात्र नव्हता. राजर्षी छत्रपती शाहू स्टेडियमवरील कार्यालयात अर्ज घेऊन थांबलेले खेळाडू हे चित्र होते. कोरोनाच्या हाहाकाराने यंदा गर्दी न करता नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन केली जात आहे. केएसए लीगचा

नारळ फुटणार कधी?

अ व ब गटात प्रत्येकी 16, तर क गटात 74 संघांचा समावेश आहे. त्यात गडहिंग्लजमधील संघांचा आकडा जोडल्यास एकूण 2300 खेळाडू होतात. या खेळाडूंची नोंदणी ऑनलाईन होताना, केएसए लीगचा नारळ कधी फुटणार? हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. त्यासाठी केएसए कोणती नियमावली तयार करणार, अशी विचारणा होऊ लागली आहे. सामन्यांचे रेकॉर्डिंग ठेवणार का?

वेबसाईट अपडेट करताना संघांची नावे, खेळाडूंची यादी, संघांचे मानांकन, प्रत्येक खेळाडूच्या प्रोफाईलसह अन्य माहिती ठेवली जाणार आहे. शाहू स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यांचे रेकॉर्डिंग त्यावर ठेवले जाणार का, याची खेळाडूंत उत्कंठा आहे. फुटबॉलप्रेमींची ही अपेक्षा...

* केएसएचे ऍप असावे

* रोजच्या सामन्यांचे चित्रीकरण करावे

* यू ट्यूबवर सामन्यांचे रेकॉर्डिंग अपलोड करावे

Web Title: Registration of football players Only online this year; due to the corona, however, the concern about the season remains