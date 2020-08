चार महिन्यांनी आरटीओतील  लायसन्स विभाग नियमित 

कोल्हापूर : कोरोना महामारीत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) 18 मार्चपासून अनियमित वाहनचालक परवाना देण्याची प्रक्रिया नियमित झाली आहे. पुनर्रचना करून लॉकडाउनमधील प्रलंबित परवाने देण्याची प्रक्रिया ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात संपली आहे. त्यानंतर आता नवीन वाहन चालविण्याचा परवाना काढणे, कच्चा परवाना पक्का करणे नियमित सुरू झाले आहे. कोरोना महामारीचा फटका प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून दिल्या जाणाऱ्या वाहन चालक परवान्यालाही बसला. परवाना काढताना ऑनलाईन अपॉईंटमेंट घ्यावी लागते. त्यामुळे लॉकडाउनमधील ज्यांची अपॉईंटमेंट होती, त्यांची पुनर्रचना करून पुढील कालावधी दिला होता. दरम्यानच्या काळात अपॉईंटमेंट बंद केल्या होत्या. आता रोज पक्के परवाने 150, तर कच्चे 70 परवाने दिले जात आहेत. परवाने काढताना सोशल डिस्टन्स राहावा, यासाठी नेहमी सकाळी 10 वाजता सुरू होणारी प्रक्रिया सकाळी नऊपासून सुरू केली आहे. जादा वेळ थांबून दिवसभरातील अपॉईंटमेंट पूर्णच केल्या जातात. कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू असल्यामुळे नियमितता आली आहे. नव्या अपॉईंटमेंटही सुरू केल्या आहेत.

- प्रसाद गाजरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर



Web Title: Regularizes the license department at the RTO after four months