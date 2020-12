गडहिंग्लजमधील क्रीडा संकुलाच्या जागेसाठी मंत्र्यांना साकडे

गडहिंग्लज : क्रीडा प्रेमींनी शहरात क्रीडा संकुलासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यासाठी जागाही सुचविली आहे. त्यासाठीचे शासकीय सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना साकडे घातले. गडहिंग्लज दौऱ्यावर आलेल्या मुश्रीफ यांना त्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले.

शहरातील क्रीडापटुंना क्रीडांगणाचा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी छत्रपती शाहू महाराजांनी शेतीशाळेसाठी दिलेली व सध्या वापराविना असलेली वडरगे मार्गावरील जागा सुचविण्यात आली आहे. या जागेसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा सुरू आहे. दरम्यान, क्रीडा प्रेमींनी मंत्री मुश्रीफ यांची भेट घेऊन निवेदनाच्या माध्यमातून ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. मुश्रीफ यांनी त्याबाबत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांना सूचना दिल्या. ज्येष्ठ फुटबॉलपटू अर्जुन चौगुले, आणाप्पा गाडवी, एम. एस. बोजगर, रफिक पटेल, अरविंद बारदेस्कर, सुरेश दास, विनायक नाईक, अनिल पाटील, रमजान अत्तार, सुनीता नाईक, हरुण सय्यद यांच्यासह क्रीडाप्रेमींनी हे निवेदन दिले. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

