कोल्हापूरच्या हरिओमनगरमधील रहिवाशांनी पालटले मैदानाचे रूपडे

कोल्हापूर : लोकसहभागातून काय होऊ शकते, याची प्रचिती रंकाळा परिसरातील हरिओमनगरमधील रहिवाशांनी दिली आहे. पै पै जमा करत मैदान क्रमांक तीनचे रूपडे पालटले असून, मैदानावर आठ लाईट पोल उभारले आहेत. मैदान क्रमांक एक व पाचच्या कामाचाही नारळ फुटला आहे. दिवाळीपर्यंत सुसज्ज मैदान मुला-मुलींना खेळासाठी उपलब्ध होणार आहे. मार्चमध्ये संचारबंदी जाहीर झाल्यानंतर हरिओमनगरमधील रहिवाशांनी स्वत:ला घरात कोंडून घेतले. शासकीय नियमांचे पालन करणे जरुरीचे होते. शिवाय मुला-मुलींना खेळण्यासाठी नगरातील सहा ओपन स्पेस अर्थात मैदानांचे रूपडे पालटणे आवश्‍यक होते. तसा विचार करून रहिवाशांनी एकीची वज्रमूठ बांधली. संचारबंदी शिथिल होत असताना त्यांनी मैदान क्रमांक तीनच्या कामास सुरवात केली. पोकलॅंड, जेसीबी, रोडरोलरद्वारे सपाटीकरण करण्यावर भर दिला. ट्रॅक्‍टरमधून माती नेऊन खाच-खळगे भरले. येथे वॉकिंग ट्रॅक, फुटबॉल, व्हॉलीबॉलचे मैदान आकाराला येत आहे. रात्री मद्यपींचा ठिय्या मैदानात नको, यासाठी त्यांनी थेट स्थानिक नगरसेवक शारंगधर देशमुख यांची भेट घेतली. विद्युत खांबांची मागणी केली. विजेची उपलब्धता करण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर रहिवाशांनी पोलसाठी तीस हजार रुपये जमा केले. साठ घरांतून प्रत्येकी पाचशे रुपये जमा झाले. गवंड्यांना बोलावून पोल मैदानावर उभारण्यापेक्षा ते काम रहिवाशांनीच केले. सिमेंट, खडी, वाळूची मदत परिसरातील बांधकाम सुरू असलेल्या रहिवाशांनी केली. राजकुमार तंबाके, वडगावे, लक्ष्मण लोहार, विश्‍वास चोपडे, शैलेश पाटील, महेश कुंभार, भरत नारखडे, दिलीप काजवे, दीपक खोत, गजेंद्र खोत, दीपक संकपाळ, प्रकाश यादव, विशाल हावळ, अजिम मुजावर, मिलिंद उपाध्ये, सूर्यकांत भारमल, रणधीर चव्हाण, भुरके, संगीता आरळे, प्रसन्ना काटवे, नारायण शेणवे, केदार सोनवले, चिवटे, सुरेश पालोजी यांनी मैदानाचे रूपडे बदलण्याचा विडा उचलला असून, ते मैदानात घाम गाळत आहेत. सहा पैकी तीन मैदानांचे काम सुरू

हरिओमनगरमध्ये एकूण सहा ओपन स्पेस अर्थात मैदाने आहेत. पैकी तीन मैदानांचे काम सुरू झाले आहे. मैदान क्रमांक पाच व एकच्या विकासासाठी 1 लाख 60 हजार रुपये गोळा झाले आहेत. मैदान क्रमांक एकमध्ये रॉक गार्डन, बास्केटबॉल व स्केटिंग रिंग केली जाणार आहे. त्याचबरोबर वृक्षारोपण केले जाणार आहे.

