वाहनचालकांवर निर्बंध ः दुचाकीवर एक, चारचाकीत दोघांनाच परवानगी

कोल्हापूर : संचारबंदीत सामाजिक अंतर राखण्यासाठी दुचाकीवरून दोघांना आणि चारचाकीमधूनही चौघांना फिरण्यास बंदी आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज जाहीर केला. बंदी आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाईच्या सूचनाही त्यांनी आज दिल्या आहेत.

देसाई म्हणाले, "मुंबई सांताक्रूझ येथील कर्नाटककडे बेकायदेशीर प्रवास करत निघालेल्या लोकांना किणी टोल नाक्‍यावर पोलिसांनी अडवले होते. त्यामुळे कर्नाटकात होणारा संसर्ग थांबवला आहे. तपासणी न करता हे सर्वजण कर्नाटकात गेले असते तर कोरोनाचा मोठा प्रसार होण्याचा धोका होता. हा धोका जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी थांबवला आहे. संचारबंदीमध्ये अत्यावश्‍यक तसेच जीवनावश्‍यक बाबींसाठी नजीकच्या ठिकाणी जाण्यासाठी दुचाकी तसेच चारचाकीमधील प्रवासाला सवलत दिली आहे. मात्र या दुचाकीवरून केवळ एका व्यक्तीला परवानगी दिली आहे. तरीही, त्याच्या दुचाकीमागे दुसरी व्यक्ती बसलेली दिसून येत आहे. चारचाकीमध्ये दोन व्यक्तींना परवानगी असताना चार व्यक्ती गर्दी करून जात आहे. अशांवर आता कारवाई करावी.

राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार अशा दुचाकीवर दोघांना प्रवास करण्यास पूर्णत: बंदी घातली आहे. अत्यावश्‍यक कारणाने चारचाकीचा वापर करताना चालवणारी व्यक्ती आणि पाठीमागील सीटवर बसणारी एक व्यक्ती अशा दोनच व्यक्ती बसून चारचाकी वापरू शकतात. याचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. जिल्ह्यातील संसर्ग टाळण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेतला पाहिजे. कारवाईसाठी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहनही देसाई यांनी केले आहेत. जिल्ह्यात 430 वाहनांवर कारवाई

संचारबंदीत रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्या 430 वाहनचालकांवर जिल्ह्यातील पोलिसांनी कारवाई केली. त्यातील 185 वाहने जप्त केली. त्यांच्याकडून एक लाख आठ हजारांचा दंड पोलिसांनी वसूल केला. होम क्वारंटाईन आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. जिल्ह्यात विनाकारण फिरणाऱ्यांवर अशा पद्धतीने करण्यात आलेली कारवाई ः लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाणे 59, शाहूपुरी 55, राजारामपुरी 19, करवीर 29, गांधीनगर 25, शिरोली एमआयडीसी 3, इस्पुर्ली 2, शाहूवाडी 17, कोडोली 3, राधानगरी 11, कळे 16, इचलकरंजी 16, कुरुंदवाड 30, हुपरी 8, शिरोळ 20, वडगाव 1, गडहिंग्लज 20, चंदगड 65, नेसरी 16, शहर वाहतूक शाखा इचलकरंजीकडून 15 वाहनांवर अशी कारवाई करण्यात आली.



