अंड्यांची किरकोळ विक्री वाढीव दराने 

कोल्हापूर : दोन दिवसांत अंड्यांच्या दरात दीड रुपयाची घसरण झाल्याने अंडी उत्पादकांत नाराजी आहे. एका बाजूला मागणी वाढत असताना दरात घसरण होतेच कशी, अशी विचारणा अंडी उत्पादक करत आहेत. दरम्यान, अंड्यांच्या दरात घसरण झाली असली तर किरकोळ अंडी विक्रेत्यांकडून मात्र 5 रुपये 50 पैसे ते 6 रुपयाने अंड्यांची विक्री सुरु आहे. अंडी उत्पादकांसह ग्राहकांचा तोटा करून नेमका फायदा कोणाचा होतो, अशी विचारणा होत आहे. कोरोनाची सुरवात झाल्यानंतर गैरसमजातून अंडी आणि चिकनकडे लोकांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे 4 ते 5 रुपयांचे अंडे 80 पैशाला, तर काही ठिकाणी फुकट वाटण्याची वेळ आली, तर 100 रुपयाला चार कोंबड्या विकण्याची वेळ पोल्ट्री व्यावसायिकांवर आली; मात्र कालांतराने हा गैरसजम दूर झाला आणि अंडी आणि चिकनला मागणी वाढली. मागील दोन दिवस राष्ट्रीय अंडी समन्वय समितीने अंडी विक्रीच्या दरात दीड रुपयांची कपात केली आहे. त्यामुळे अंडी उत्पादकांनी समन्वय समितीला टार्गेट केले आहे. नेमके कोणासाठी या दरात कपात केली, अशी विचारणा त्यांच्याकडून होऊ लागली आहे. ज्या भांडवलदारांना पडत्या काळात स्वस्तात अंडी खरेदी करून ती कोल्डस्टोअरेजला साठवली, या अंड्यांची विक्री व्हावी व पुन्हा उत्पादकांकडून स्वस्तात अंडी खरेदी करता यावी, यासाठीचा दरात घसरण केल्याचा आरोप केला आहे. अंड्यांना चांगली मागणी असताना नेकने दरात कपात का केली? अचानक लोकांनी अंड्याची खरेदी बंद केली आहे का? असे नसेल तर दर कपात का केली, याचे उत्तर नेकने द्यावे. मोठ्या भांडवलदारांना या निर्णयाचा फायदा होण्यासाठीच हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी नेकच्या अध्यक्षांनी लक्ष घालावे.

- वाय. आर. पाटील, अंडी उत्पादक.



