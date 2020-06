जोतिबावरील "तो' रस्ता वाहतुकीस खुला झाला; पण 

जोतिबा डोंगर : जोतिबा-कोल्हापूर या मुख्य मार्गावरील पाण्याचा टाका परिसरात गेल्यावर्षी पावसाळ्यात तुटलेला रस्ता यंदा नव्याने व दर्जेदार केला असून, या कामासाठी सुमारे दोन कोटी खर्च आला. हा रस्ता अगदी नेटका, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला. आता तो वाहतुकीस खुला झाला तरी त्याचे भवितव्य येथील निसर्गावरच अवलंबून आहे

येथे उंच डोंगर माथे असून, सतत पावसाची रिपरिप दाट धुके व जोरदार वाऱ्याचा सामना या परिसराला सहन करावा लागतो. गेल्यावर्षी पाण्याचा टाका परिसरातील रस्ता जुलै-ऑगस्टच्या दरम्यान जोरदार अतिवृष्टीमुळे 250 मीटर अंतर रस्ता पूर्णपणे तुटून गेला. परिणामी जोतिबा डोंगराला जाणारी सर्व वाहतूक पर्यायी मार्गाने म्हणजे गायमुख तलाव मार्गावरील नागमोडी रस्त्याने सुरू झाली. पावसाळ्यात तज्ज्ञांनी रस्त्याला भेट देऊन अभ्यास केला.

केंद्र सरकारच्या पुरहानी योजनेतून तातडीने दोन कोटी रुपये मंजूर केले. त्यानुसार तातडीने काम सुरू झाले. पन्हाळा उपअभियंता बी. एल. हजारे, शाखा अभियंता पुजारी, एक्‍झिट इंजिनियर प्रविण जाधव यांनी मार्गदर्शन केल्यामुळे रस्त्याचे काम पूर्णत्वास आले. ठेकेदारांनी रस्ता पूर्ण केला तरी त्यांची बिले मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ठेकेदार काशीद यांनी या रस्त्याच्या कामावर एक रोड लोलर व एक मशिन सज्ज ठेवले आहे. पावसाने रस्ता बसेल तसा किरकोळ कामे केली जाणार आहेत. जोतिबावरील पाण्याचा टाका हा रस्ता दर्जेदार केला आहे. यापुढे या रस्त्याचे भवितव्य निसर्गाच्या हातात आहे. आदेशानुसार चैत्रयात्रेपूर्वी रस्ता पूर्ण केला आहे. तो वाहतुकीस खुला केला आहे.

शिवाजी काशीद, ठेकेदार तुटलेल्या रस्त्याबाबत मी पालकमंत्री सतेज पाटील यांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार या रस्त्याच्या कामाला गती आली. सध्या हा रस्ता चांगला झाला आहे.

मधुकर रामाणे, माजी नगरसेवक, कोल्हापूर



