पुंगावला वर्गणी काढून केला सहाशे मीटरचा रस्ता... 

राशिवडे बुद्रुक : लॉकडाऊनच्या काळातील दोन महिन्यात पुंगाव (ता. राधानगरी) येथील ग्रामस्थांनी एकी आणि श्रमदानातून रस्ते केले. यासाठी यांत्रिकीकरणाला लागणारा एक लाख दहा हजार रुपयांचा खर्च त्यांनी खिशातून केला. आज पावसाळ्यात तो उपयोगी ठरू लागला आहे. कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाला, गावांच्या शिवा बंद झाल्या, गल्ल्या सुनसान झालेल्या. लोकांनी घरामध्ये कोंडून घेतले. अक्षरश: भीतीमुळे गावगाडा ठप्प झाला. साधारणतः पंधरा दिवस हे चित्र होते. त्यानंतर हळूहळू वर्दळ सुरु झाली. लोक गल्ली, अंगणात येऊन बसू लागले. अशा वेळी करायचे तरी काय? असा प्रश्‍न अनेकांसमोर उभा राहिला. त्यापैकीच पुंगावमधील नवीन वसाहतही होती. तेथील ग्रामस्थांनी आणि युवकांनी आपल्या गल्ल्यांमध्ये डोंगर उतारावरील अडचणींचे रस्ते धोकादायक आहेत ते आपल्याला करायला हवेत याबाबत चर्चा केली आणि बघता बघता हात कामाला लागले. यासाठी येणारा खर्च कोणाकडेही न मागता प्रत्येकाने वर्गणी काढली आणि रस्ते विकास सुरू केला. नवीन वसाहतीकडे जाताना कुंभार गल्ली ते सुतार गल्ली हा सहाशे मीटरचा रस्ता पाण्याच्या टाकीपर्यंत उंचावर नेला. यासाठी 60 हजार रुपये खर्च नागरिकांनी केला. अत्यंत उताराचे हे रस्ते करताना लोकांना कष्ट पडले. पण ही तितकीच महत्त्वाची गरज होती. कांही अडचणीच्या ठिकाणी जेसीबीचा वापर केला. तिच स्थिती लक्ष्मी वसाहतीमधील दोन रस्त्यांची. साधारणत: दोनशे मीटरचे हे रस्ते याच पद्धतीने लोकांनी स्वखर्चातून श्रमदानातून केले हा एक आदर्श मानावा लागेल. यासाठी या रस्त्यावर असलेली अतिक्रमणे काढण्यासाठी ग्रामपंचायतीने या ग्रामस्थांना मदत केली. त्या त्या परिसरातील तरुण मंडळे, वृद्ध या कामाला सरसावले. डोंगर उतारावरती असलेले रस्ते अवघड होते, पण लोकांच्या घामातून ते आता सोपे झाले आहेत. आता या लोकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गटरी आणि रस्ते कॉंक्रिटीकरण व्हावे अशी मागणी ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे केली आहे. दृष्टिक्षेप

